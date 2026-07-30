Ecopetrol anunció los pasos para el proceso de contratación de gas en la regasificadora de Buenaventura

Ecopetrol anunció el inicio de un proceso público para contratar el suministro de gas natural licuado (GNL) durante cinco años para la regasificadora de Buenaventura, en Valle del Cauca. El proceso se realizará bajo la modalidad Delivered Ex Ship (DES).
La estatal energética indicó que el cronograma podrá modificarse. Los interesados tendrán plazo para suscribirse al proceso hasta el 3 de agosto de 2026 a las 11:00 a. m. (hora colombiana). Posteriormente, el 6 de agosto la compañía verificará el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. La información técnica únicamente será entregada a los participantes que resulten habilitados.
Consulte el documento completo entregado por Ecopetrol.
Tras las etapas de evaluación y negociación, los participantes deberán presentar sus ofertas finales el 1 de septiembre de 2026. Ecopetrol notificará el resultado del proceso el 4 de septiembre, fecha a partir de la cual comenzará la ejecución contractual.
Como se anunció previamente, el contrato tendrá una vigencia de cinco años y el precio estará indexado al Henry Hub. Ecopetrol precisó que cada participante deberá presentar una única fórmula de precio que se mantendrá durante toda la vigencia del contrato.
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Adicionalmente, la compañía informó que la unidad flotante de regasificación contará con una capacidad de almacenamiento de 145.000 metros cúbicos de GNL, junto con un remanente cercano a 10.000 metros cúbicos.
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