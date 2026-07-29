Referentes del arte moderno y contemporáneo llegan a la tercera subasta del año de La Independencia

El próximo 30 de julio, La Independencia Casa de Subastas & Anticuario celebrará la tercera subasta del año con una selección de obras que reúne a reconocidos maestros del arte moderno y contemporáneo colombiano junto a figuras de la escena internacional.
La selección incluye obras de Emma Reyes, Enrique Grau, Omar Rayo, Edgar Negret, Antonio Caro, Alicia Tafur, Beatriz González, Ana Mercedes Hoyos, Fanny Sanín, Antonio Samudio y Pedro Ruiz, además de trabajos de Rachel Whiteread, Cristina Ghetti y Marlene Hoffmann.
Uno de los grandes atractivos de esta edición es la presencia de una obra de Emma Reyes, artista cuyo reconocimiento internacional ha despertado un r interés entre coleccionistas e instituciones. A ello se suma un conjunto de obras de Enrique Grau, así como un acrílico de Omar Rayo.
El recorrido continúa con una obra de Antonio Caro, referente del arte conceptual latinoamericano, además de piezas de Edgar Negret y Alicia Tafur.
El componente internacional está encabezado por la británica Rachel Whiteread, junto con la argentina Cristina Ghetti y la colombiana Marlene Hoffmann.
De manera paralela, La Independencia inaugurará Sitio Once, un espacio concebido para proyectos de investigación y experimentación artística que amplía la programación cultural de la casa de subastas. En esta ocasión presentará Senderos para atravesar los cosmos (2023-2025), de la artista Isabella Celis.
Así las cosas, la subasta se realizará el jueves 30 de julio, con cóctel desde las 5:30 p. m. e inicio a las 6:30 p. m.
Por su parte, la exposición de las obras estará abierta al público entre el 16 y el 30 de julio, de martes a sábado, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., en la sede de La Independencia Casa de Subastas & Anticuario (Calle 29 bis #6-12, Bogotá).