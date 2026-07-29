Juez suspende asamblea de Comfenalco Antioquia y frena elección de su nuevo Consejo Directivo

Un juez ordenó suspender la convocatoria a la septuagésima sexta Asamblea General Extraordinaria de Afiliados de Comfenalco Antioquia, prevista para el próximo 5 de agosto, con lo que quedó frenado temporalmente el proceso para elegir el nuevo Consejo Directivo de la entidad.
La decisión se conoce luego de una acción de tutela interpuesta por la Alcaldía de Medellín, con la que buscó suspender la realización de la asamblea mientras la justicia estudia de fondo el caso. La medida también detiene, por ahora, uno de los principales pasos para la conformación de la nueva dirección de la caja de compensación, en medio de la transición de Gobierno.
De acuerdo con el auto judicial del 29 de julio, el despacho ordenó a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia y a Eduardo Grajales, en calidad de agente especial de intervención, suspender la convocatoria de la asamblea extraordinaria.
La decisión señala que la medida busca evitar un eventual perjuicio al derecho de participación de la accionante mientras se resuelve la tutela.
La Asamblea General Extraordinaria había sido convocada con el propósito de elegir a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, luego de que el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar levantaran la intervención administrativa que pesaba sobre la entidad desde septiembre de 2023.
Según informó en su momento la caja de compensación, la decisión de levantar la intervención obedeció al cumplimiento de más del 90 % del Plan de Mejoramiento Institucional, lo que permitió recuperar la autonomía administrativa e iniciar el proceso para conformar un nuevo esquema de gobierno corporativo.
Como parte de esa transición, el agente especial de intervención convocó la asamblea del 5 de agosto para avanzar en la elección del nuevo Consejo Directivo, proceso que ahora queda suspendido de manera temporal mientras la justicia resuelve de fondo la acción de tutela.
Hasta el momento, Comfenalco Antioquia no se ha pronunciado sobre los efectos de la decisión judicial ni sobre una eventual nueva fecha para realizar la asamblea.