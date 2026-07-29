Gobierno radica proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2027, por $575,6 billones

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por $575,6 billones, una cifra equivalente al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Según, este contempla una asignación de $90 billones para inversión pública, con el objetivo de financiar programas y proyectos estratégicos para el desarrollo del país, afirmó el gobierno.
Aquí puedes descargar el Presupuesto General.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el Gobierno, $367,6 billones se destinarán a gastos de funcionamiento, lo que representa un aumento de 0,5 % respecto al presupuesto de 2026.
En tanto, el servicio de la deuda ascenderá a $118 billones, con un crecimiento de 17,5 % frente al año anterior. Dentro de este rubro, el pago de intereses aumentará 27,6 %, reflejando un mayor peso de las obligaciones financieras sobre las cuentas públicas.
Por su parte, la inversión pública alcanzará los $89,9 billones, un incremento nominal de 0,5 % frente a 2026. Sin embargo, aunque el monto aumenta en términos absolutos, su participación dentro de la economía disminuye al reducirse como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
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