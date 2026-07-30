Video | Ecopetrol lidera el volumen de operaciones de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 29 de julio de 2026 en 2.304,68 puntos registrando una variación positiva de 0,15 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 11,44 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.330 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $159.680 millones, mostrando una variación negativa de 5,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $169.073 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 3,15 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $79.139 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,22 %) que negoció $32.308 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg sin cambios 0,00 %) que transó un monto de $9.624 millones.
En una jornada levemente positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de El Condor (Elcondor) que suben 20,63%.
- En la segunda casilla, Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que avanzó 4,22 %.
- Finalmente, Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que se valorizó 3,23 %.
Las acciones de ISA (ISA) cayeron – 3,50 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 2,33 % y marcan un volumen de operaciones de $4.733 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap