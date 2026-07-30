Contraloría destapa millonarias fallas en proyecto de acueducto: hay hallazgos por $121.264 millones

Una auditoría de la Contraloría General de la República puso en evidencia serias deficiencias en uno de los proyectos de infraestructura para agua potable más importantes de Norte de Santander. El organismo de control estableció hallazgos fiscales por $121.264 millones en el Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, al concluir que parte de las obras construidas no cumple el propósito para el que fueron financiadas y que persisten fallas que comprometen el uso eficiente de los recursos públicos.
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La revisión, realizada sobre las vigencias 2024 y 2025, dejó como resultado ocho hallazgos administrativos, de los cuales seis tienen presunta incidencia disciplinaria, dos presentan incidencia fiscal y uno dará lugar a una indagación preliminar.
Para la Contraloría, las inconsistencias detectadas afectan la eficiencia, la economía y la eficacia con las que debía ejecutarse un proyecto concebido para fortalecer el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Cúcuta.
Los hallazagos de la Contraloría al proyecto de acueducto en Cúcuta
El principal cuestionamiento del organismo de control está relacionado con el Subproyecto 4 del Acueducto Metropolitano, correspondiente a los municipios de Villa del Rosario y Los Patios.
La Contraloría estableció un hallazgo fiscal por $120.948 millones, al evidenciar que la infraestructura construida presenta deficiencias que impiden su adecuada integración con los sistemas de acueducto existentes en ambos municipios. Como consecuencia, la inversión realizada no estaría cumpliendo el propósito para el cual fueron destinados los recursos públicos.
Según la auditoría, esta situación compromete la operación de una infraestructura estratégica para la región, especialmente los cuatro tanques de distribución que ya fueron construidos y entregados a los municipios, pero que fueron concebidos para fortalecer el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y hoy no pueden aprovecharse plenamente debido a las fallas detectadas.
La Contraloría identificó un segundo hallazgo fiscal, esta vez por $315 millones, relacionado con el Subproyecto 1, correspondiente a las obras de captación y línea de impulsión.
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De acuerdo con el organismo de control, durante la revisión de la Orden de Cambio No. 13 del Contrato de Obra No. 3029612 de 2020 se evidenciaron deficiencias en la ejecución contractual que comprometieron la adecuada inversión de recursos públicos.
Aunque este hallazgo representa una cuantía considerablemente menor frente al detectado en el Subproyecto 4, hace parte del conjunto de observaciones que llevaron a la Contraloría a cuestionar la gestión del proyecto durante los últimos años.
Más allá de las cifras, el ente de control concluyó que las dificultades identificadas evidencian problemas estructurales en la administración del Acueducto Metropolitano.
La auditoría señala que persisten debilidades en la gestión contractual, administrativa y operativa, lo que afecta el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y eficacia que deben regir la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos destinados al sector de agua potable y saneamiento básico.
Estas observaciones se suman a las dificultades detectadas durante la ejecución contractual del proyecto, especialmente por la falta de integralidad de la infraestructura desarrollada en el Subproyecto 4, actualmente bajo custodia de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios.
Para la Contraloría, esta situación limita el aprovechamiento de las obras construidas y compromete el objetivo de mejorar el suministro de agua para la población beneficiaria.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría informó que los hallazgos con sus respectivas incidencias fueron remitidos a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones correspondientes.
El proyecto fue concebido para mejorar el abastecimiento de agua potable en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de Norte de Santander.
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Sin embargo, los resultados de la auditoría muestran que, pese a las inversiones realizadas, persisten problemas que impiden que parte de la infraestructura cumpla plenamente su función, abriendo un nuevo frente de investigación sobre la ejecución de una obra considerada estratégica para el desarrollo de la región.