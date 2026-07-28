El FOMAG, fondo de prestaciones de los maestros, queda en la mira por pagos irregulares de $176.795 millones

La Contraloría General de la República puso en la mira al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) tras detectar presuntas irregularidades fiscales por $176.795 millones durante la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2025.
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Las observaciones incluyen pagos indebidos de servicios médico-asistenciales, prestaciones y sanciones realizadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, además de otros hallazgos con posibles implicaciones disciplinarias y penales.
El organismo de control informó que la revisión permitió establecer 10 hallazgos con incidencia fiscal, 12 con presunta incidencia disciplinaria y uno con presunta incidencia penal.
Además, decidió no fenecer la cuenta del FOMAG para la vigencia 2025, al encontrar una subestimación del pasivo por $598.363 millones, originada en una inadecuada reclasificación contable de obligaciones relacionadas con sanciones por mora.
El mayor hallazgo que hizo la Contraloría en el FOMAG
La Contraloría señaló que el hallazgo de mayor impacto económico corresponde al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses por $133.255 millones.
Según la auditoría, estos recursos fueron girados a la Unión Temporal Medisalud, encargada de la Región 4 (Boyacá, Casanare y Meta), y a la UT Redvital, operadora de la Región 8 (Antioquia y Chocó), pese a que dichas obligaciones correspondían a operadores salientes y entrantes conforme a las cláusulas de los contratos médico-asistenciales, situación que habría generado un detrimento patrimonial para el Estado.
Este hallazgo representa cerca de tres cuartas partes del total de los recursos observados por el ente de control y se convirtió en el principal foco de la auditoría practicada al fondo que administra las prestaciones sociales de los docentes oficiales del país.
Otro de los hallazgos relevantes está relacionado con pagos efectuados a docentes pensionados por concepto de la prima de mitad de año.
La Contraloría explicó que, tras analizar una muestra de 1.105 pagos, identificó desembolsos realizados sin el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales o incluso en contravía de decisiones judiciales ejecutoriadas que habían negado ese derecho. Como resultado, estimó un detrimento patrimonial de $27.982 millones.
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La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora, entidad que actúa como vocera y administradora del FOMAG.
La auditoría también encontró un hallazgo por $5.479 millones relacionado con la utilización de recursos del FOMAG para asumir pagos por sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.
De acuerdo con la Contraloría, estos recursos tienen una destinación específica conforme a la Ley 1995 de 2019, por lo que su utilización para cubrir ese tipo de obligaciones habría ocasionado un nuevo detrimento fiscal.
A ello se suman pagos extemporáneos de solicitudes de cesantías parciales y definitivas, así como el incumplimiento de fallos relacionados con sanciones por mora y pensiones. Estas demoras generaron el pago de $2.531 millones en sanciones moratorias y $6.738 millones en intereses moratorios por incumplir los plazos previstos en la normativa vigente.
La Contraloría también identificó pagos de mesadas pensionales efectuados después del fallecimiento de docentes y beneficiarios, por más de $419 millones, así como mayores valores cancelados por concepto de pensión por invalidez y sanción por mora, que superaron los $369 millones.
Para el organismo de control, estos hallazgos evidencian que continúan presentándose deficiencias que ya habían sido advertidas en auditorías anteriores, lo que refleja problemas persistentes en los controles administrativos y financieros del fondo.
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En ese sentido, reiteró el llamado a Fiduprevisora, como administradora del FOMAG, y a las entidades territoriales para fortalecer los mecanismos de control y evitar que se sigan registrando pagos irregulares que afecten los recursos destinados a las prestaciones sociales del magisterio.