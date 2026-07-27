Arranca la puja por la Contraloría: estos son los favoritos para quedarse con el poderoso cargo

Este lunes arranca la elección de quién liderará la Contraloría en los próximos años, uno de los cargos más importantes.
Son 10 candidatos que hablarán ante el Congreso buscando conseguir el apoyo político necesario después de superar las pruebas de conocimiento y entrevistas.
El panorama dentro del Legislativo es impredecible después de que el Pacto Histórico y el Centro Democrático se unieran para darle la presidencial del Senado a Honorio Enríquez. Lo mismo podría pasar en esta nueva disputa.
Los candidatos para la Contraloría (2026-2030) son:
- Luis Enrique Abadía García
- Andrés Castro Franco
- Jorge Eliecer Laverde Vargas
- Ana Elena Monsalvo Herrera
- Carlos Mario Zuluaga Pardo
- Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
- Diana Carolina Torres García
- Amanda Madrid Panesso
- Karol González Mora
- Rosalba Jazmín Cabrales Romero
Los principales opcionados para quedarse con la Contraloría son Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro y Jorge Eliécer Laverde, aunque también gana fuerza Ana Elena Monsalvo, cercana al presidente electo Abelardo de la Espriella.
Castro, actual personero de Bogotá, llega con el respaldo del procurador Gregorio Eljach, así como de algunos sectores del Pacto Histórico y del magistrado Carlos Camargo. Sin embargo, ese mismo apoyo genera resistencia entre congresistas que consideran que su elección fortalecería excesivamente el poder del jefe del Ministerio Público.
Por su parte, el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga cuenta con el respaldo del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y del ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín. Además, mantiene simpatías en sectores del Pacto Histórico por su defensa de la reforma a la salud cuando ejerció como contralor encargado, aunque esa postura le resta apoyos en el uribismo y parte del Partido Liberal.
Entre tanto, Jorge Eliécer Laverde ha comenzado a consolidarse como una opción de consenso entre distintos sectores del Congreso gracias a sus relaciones con legisladores de varias bancadas, mientras que Ana Elena Monsalvo suma apoyos por su cercanía con el equipo del presidente electo.