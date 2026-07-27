Se disparan las ventas de camiones en Colombia y cambia el ranking de las marcas más vendidas

Las ventas de camiones y vehículos nuevos de carga se dispararon en Colombia durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se matricularon 9.641 unidades, un crecimiento del 89,7 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsando uno de los mejores desempeños recientes del sector y consolidando un nuevo liderazgo entre las marcas más vendidas del país.
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Las cifras, elaboradas por Fenalco y la ANDI con base en datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), muestran que la recuperación del mercado continúa impulsada principalmente por la renovación de flotas y por la alta demanda de camiones livianos para actividades de distribución y logística.
El mayor impulso provino del segmento de camiones con peso bruto vehicular (PBV) entre 0 y 10,5 toneladas. En los primeros seis meses del año se matricularon 5.456 unidades, lo que representó un crecimiento del 118,8 % frente al mismo lapso de 2025. Este segmento concentró cerca del 57 % de todas las matrículas de vehículos de carga registradas en el país durante el semestre.
El comportamiento del mercado también refleja que el diésel continúa siendo ampliamente dominante entre los vehículos de carga nuevos. El 97,7 % de las unidades matriculadas utiliza este combustible, mientras que el 1,7 % corresponde a vehículos dedicados a gas natural vehicular (GNV) y apenas el 0,5 % son eléctricos, lo que evidencia que la transición energética en este segmento aún avanza de manera gradual.
Así quedó el ranking de las marcas de camiones más vendidas
Durante el acumulado entre enero y junio de 2026, Foton se mantuvo como la marca líder del mercado colombiano de vehículos de carga, al alcanzar una participación del 23,7 %.
El escalafón de las cinco marcas con más matrículas quedó así:
- Foton: 2.281 unidades (23,7 % del mercado).
- Chevrolet: 1.655 unidades (17,2 %).
- JAC: 944 unidades (9,8 %).
- Dongfeng: 824 unidades (8,5 %).
- Kenworth: 754 unidades (7,8 %).
En conjunto, estas cinco marcas representaron el 67 % de todas las matrículas de vehículos de carga registradas durante el primer semestre del año, lo que confirma una alta concentración del mercado en pocos fabricantes.
Detrás de este grupo aparecieron Sinotruk, Forland, International, JMC y Mercedes-Benz, completando el grupo de fabricantes con mayor presencia en el mercado nacional durante el periodo.
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Solo durante junio se matricularon 2.471 vehículos de carga, frente a 848 registrados en el mismo mes de 2025, equivalente a un crecimiento anual de 191,4 %.
En ese mes, Foton volvió a ocupar el primer lugar con una participación del 25 % del mercado, seguida por Chevrolet (18,5 %), JAC (11,7 %), Dongfeng (10,8 %) y Forland (6,1 %). Entre las cinco concentraron el 72,1 % de las matrículas registradas durante el sexto mes del año.
A nivel regional, Cundinamarca mantuvo el liderazgo en ventas de vehículos de carga con 4.462 matrículas durante el primer semestre de 2026. Le siguieron Antioquia, con 1.881 unidades y Santander, con 700 registros.
Entre estos tres departamentos se concentró más del 70 % de todas las matrículas del país, reflejando el peso que tienen los principales corredores logísticos e industriales sobre la demanda de vehículos pesados.
En las áreas metropolitanas, Funza continuó siendo el principal centro de matriculación, seguido por el Valle de Aburrá, Mosquera y Bucaramanga, lo que confirma la importancia de los municipios con fuerte actividad logística alrededor de Bogotá y Medellín para el sector transportador.
El desempeño del mercado de vehículos de carga durante el primer semestre refleja una recuperación que se observa en prácticamente todos los segmentos. Además de los camiones livianos, también crecieron las matrículas de volquetas, tractocamiones y camiones medianos, aunque a ritmos diferentes.
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Los tractocamiones de dos y tres ejes, por ejemplo, alcanzaron 1.919 registros entre enero y junio, un crecimiento cercano al 47 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que las volquetas aumentaron 118,4 %.