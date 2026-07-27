Estos serán los sectores más afectados por el nuevo arancel de EE. UU.: Colombia queda en desventaja ante varios países

El nuevo arancel impuesto por Estados Unidos a las exportaciones colombianas comenzará a sentirse con mayor fuerza en un grupo específico de industrias que concentran buena parte del comercio bilateral. Flores, derivados de aluminio, transformadores eléctricos, textiles y plásticos aparecen entre los sectores con mayor exposición a la medida, mientras que el país perderá competitividad frente a economías que quedaron sujetas a tarifas más bajas.
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Así lo concluye un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), que advierte que cerca de US$4.438,4 millones en exportaciones colombianas hacia Estados Unidos podrían quedar expuestas al nuevo gravamen adicional del 12,5 %, equivalente a casi el 30 % de las ventas nacionales dirigidas a ese mercado durante 2025.
La medida hace parte de las decisiones adoptadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tras una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que concluyó que Colombia no cuenta con mecanismos suficientemente eficaces para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. El arancel comenzó a regir desde el 24 de julio para las mercancías que ingresen al mercado estadounidense, salvo algunas excepciones específicas.
Los sectores más afectados por el nuevo arancel
El estudio muestra que la afectación estará altamente concentrada en unos pocos sectores productivos.
Las flores, follajes y plantas vivas aparecen como la actividad económica con mayor exposición. Durante 2025, estas exportaciones sumaron US$1.899,8 millones, lo que representa el 42,8 % del universo de productos potencialmente afectados por la medida.
En segundo lugar se ubican los derivados de aluminio, con exportaciones por US$641,7 millones y una participación del 14,5 %, mientras que los transformadores eléctricos ocupan el tercer lugar con US$309,6 millones, equivalentes al 7 % del total expuesto.
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Detrás de estos sectores aparecen textiles, confecciones y cuero, con ventas por US$247,1 millones; plásticos y sus manufacturas, con US$189,6 millones; pescados y preparaciones, chocolatería y confitería, además de productos de hierro, acero, aceites, cosméticos y tarjetas inteligentes.
En conjunto, estos 11 sectores representan el 85,7 % de las exportaciones colombianas potencialmente alcanzadas por el nuevo arancel estadounidense.
Uno de los aspectos que más preocupa al sector exportador es que Colombia no solo enfrentará mayores costos para ingresar al mercado estadounidense, sino que también competirá en desventaja frente a otros países.
Según Analdex, las economías que quedaron sujetas a un arancel del 10 % tendrán una ventaja de 2,5 puntos porcentuales frente a los productos colombianos.
Entre esos competidores aparecen Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka, entre otros mercados que exportan bienes similares hacia Estados Unidos.
Esa diferencia podría traducirse en una pérdida de competitividad para empresas colombianas que disputan contratos o abastecen cadenas de suministro donde el precio resulta determinante.
Analdex calcula que el aumento del arancel del 10 % al 12,5 % implicará aproximadamente US$80 millones adicionales en pagos arancelarios para las exportaciones colombianas potencialmente afectadas.
El impacto económico dependerá de la capacidad de negociación entre exportadores, importadores y distribuidores estadounidenses.
Las compañías que comercializan productos altamente diferenciados o cuentan con relaciones comerciales consolidadas podrían trasladar parte del mayor costo a sus compradores. Sin embargo, aquellas que enfrentan una competencia internacional más intensa probablemente tendrán que absorber parte del arancel mediante reducciones de precios o menores márgenes de rentabilidad.
De acuerdo con el análisis, este nuevo escenario llega en un momento complejo para el comercio exterior colombiano, marcado por la apreciación del peso y el incremento de costos laborales, logísticos, de transporte y energía, factores que ya venían reduciendo la competitividad de las exportaciones nacionales.
Aunque el universo potencialmente afectado asciende a US$4.438,4 millones, Analdex aclara que esa cifra corresponde a una estimación de exposición y no significa que todas las exportaciones terminarán pagando el nuevo gravamen.
La aplicación definitiva dependerá de la clasificación arancelaria utilizada por Estados Unidos y de las exclusiones previstas dentro de la normativa estadounidense.
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Entre los bienes que podrían quedar excluidos aparecen algunos productos de aluminio, acero, cobre, vehículos, autopartes, madera y semiconductores, por lo que la afectación final deberá verificarse caso por caso según la clasificación correspondiente.