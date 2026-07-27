Gustavo Petro pidió declarar insubsistente a Angie Rodríguez como directora del Fondo Adaptación

El presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de insubsistencia de Angie Rodríguez Fajardo como gerente del Fondo Adaptación, luego de cuestionar una entrevista que la funcionaria concedió a medios de comunicación.
A través de su cuenta de X, Petro afirmó que la exfuncionaria fue entrevistada por la prensa mientras se encontraba en condición de paciente y acusó a algunos medios de haber utilizado esa situación para desacreditarlo.
«No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente», escribió Petro. Además, calificó a Rodríguez como una persona que «ve la función pública en beneficio propio» y solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente por considerar que era «incompetente».
El jefe de Estado publicó un oficio del 1 de julio de 2026, enviado por la secretaría general (e) del Fondo Adaptación al Ministerio de Hacienda. En el documento se informa que Rodríguez Fajardo fue sometida a una valoración médica especializada en psiquiatría, de la cual se derivó una incapacidad médica de 10 días, comprendida entre el 28 de junio y el 7 de julio de 2026.
El oficio también solicita al Ministerio prorrogar el encargo de Juan Sebastián Loaiza Gualtero al frente de la entidad o expedir un nuevo acto administrativo para garantizar la continuidad administrativa, financiera y contractual del Fondo Adaptación mientras persistiera la incapacidad de la gerente titular.
No obstante, el documento no revela el diagnóstico médico de la funcionaria ni las causas clínicas de la incapacidad, información que hace parte de la historia clínica y está protegida por la reserva médica.
En su publicación, Petro también sostuvo que la controversia surgió después de anunciar que los recursos del Fondo Adaptación serían destinados a proyectos para garantizar el abastecimiento de agua potable ante la llegada del fenómeno de El Niño, el cual calificó como una «megasequía». Según el mandatario, esos recursos deben priorizarse para atender esa emergencia y no para otros fines.
Hasta el momento, Angie Rodríguez no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones del presidente ni sobre su salida de la Gerencia del Fondo Adaptación.