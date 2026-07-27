Mineros se establece como la acción con mejor desempeño en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró la jornada del 24 de julio de 2026 en 2.274,53 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 1,04 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 9,99 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal.
La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.560 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.200 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $595.977 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de 21,10 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $755.792 millones.
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En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes.
- En el primer lugar, Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que retrocede – 8,94 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de ISA (ISA) que caen – 6,69 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Celsia (Celsia) que bajaron – 6,07 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que presentaron una contracción de – 5,25 %.
- Finalmente, el quinto puesto es Grupo Energía Bogotá (GEB) que bajó – 5,00 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 7,43 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap