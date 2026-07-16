Mineros concentra cerca de 60 % de su producción en Nicaragua

Mineros es una de las compañías más relevantes de la industria minera colombiana. Gracias a los altos precios del oro y al desempeño de sus proyectos de producción, la compañía aumentó su producción en 12 % durante el primer semestre, crecimiento que estuvo particularmente jalonado por sus activos en Nicaragua.
En este país, la organización concentra cerca de 60 % de su producción, según lo señaló Bancolombia. Sin embargo, este mercado es altamente susceptible a sanciones económicas, ya que, según la entidad financiera, podría ser objeto de medidas por parte de EE. UU., Suiza, Canadá o la Unión Europea. La compañía continúa potenciando sus activos en este país, y también, tiene operaciones diversificadas en Colombia y Chile.
Bancolombia añadió que Mineros anunció una ampliación de 14 % de la planta de Hemco, con la finalidad de alcanzar una capacidad de 2.500 toneladas por día a finales de 2026. En cuanto al proyecto Porvenir, señaló que este tiene reservas estimadas de 596.000 onzas de oro, 2.555 onzas troy de plata y también recursos de zinc y cobre.
Como se mencionó anteriormente, la compañía también cuenta con diversificación en sus mercados, puesto que no solamente está en Nicaragua, sino que también desarrolla proyectos en Chile, como La Pepa. Para esta última iniciativa, la empresa destinó cerca de US$40 millones con la finalidad de adquirir 80 % restante del activo, que tiene recursos estimados de 1,15 millones de onzas de oro. De esta manera, continúa implementando inversiones con la finalidad de ampliar su margen de operación. A esto se suma el comportamiento favorable de los precios del oro.
Este mineral actúa como un activo refugio ante la incertidumbre y la inflación. Bancolombia manifestó que los aumentos en la producción también se traducen en una mayor generación de caja, gracias a los altos precios. Lo anterior lo ejemplificó señalando que, según The Economist Intelligence Unit, existen razones para proyectar que en 2026 los precios continúen por encima de los niveles de los últimos años, soportados por las tasas de interés reales, la incertidumbre global y la participación de agentes como los bancos centrales.
Añadió que, según las mismas proyecciones, el oro se mantendría por encima del promedio de los últimos cinco años, que fue de US$2.593 por onza, con una proyección de US$3.888 por onza. La entidad también expresó que en el proyecto La Pepa el programa de exploración incluye 7.000 metros para 2026. Sin embargo, aún existen estudios y requerimientos ambientales que podrían retrasar el proyecto.
¿Qué pasará con el oro?
Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía, señaló que, en medio de la incertidumbre geopolítica, los precios del oro tenderán al alza. Como se mencionó anteriormente, este mineral se comporta como un activo refugio en escenarios de confrontación. Adicionó que los bancos centrales y otras entidades financieras buscarán el mineral como una forma de protección frente a la inflación.
“Esto es positivo para Colombia, teniendo en cuenta que es posible que aumenten nuestras exportaciones, que mejoren los ingresos y, por esa vía, también las regalías que recibe el país por esa exportación. Sin embargo, también trae riesgos, como la expansión de la minería ilegal, que al aumentar el precio tendrá un incentivo para seguir desarrollándose en el país”, expresó.
Concluyó que esto también llevaría a una depreciación del peso y a que el Banco de la República mantenga tasas de interés elevadas. El exfuncionario señaló que, desde la política pública, lo que debería ocurrir es aprovechar la bonanza para utilizar los recursos provenientes del oro y diversificar la economía, avanzando en la transición energética.