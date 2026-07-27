Premercado | Bolsas arrancan semana al alza; inversionistas centran atención en la Fed y resultados de las Big Tech

Los mercados financieros internacionales inician la jornada de este lunes 27 de julio de 2026 con un marcado apetito por el riesgo, impulsado por la reducción de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, lo que provocó una fuerte caída en los precios del petróleo y favoreció un repunte de las principales bolsas de Asia, Europa y de los futuros de Wall Street.
La atención de los inversionistas también está puesta en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comienza esta semana, así como en la publicación de resultados de gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta, Apple y Amazon.
Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, las principales bolsas cerraron con ganancias impulsadas por el apetito por activos de riesgo. El índice Nikkei 225 de Japón avanzó cerca de 0,5 %, mientras que el Shanghai Composite de China ganó alrededor de 1,2 %.
Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong subió cerca de 1 %, el Kospi de Corea del Sur registró un alza cercana a 1 % y el S&P/ASX 200 de Australia aumentó aproximadamente 1,4 %.
Los inversionistas reaccionaron favorablemente a la disminución de las tensiones en Oriente Medio y a la expectativa de que los bancos centrales mantengan una postura prudente frente a las tasas de interés.
Mercados de Europa
En Europa, las bolsas iniciaron la sesión con avances generalizados. El índice paneuropeo STOXX Europe 600 subía alrededor de 0,8 %, mientras que el Euro Stoxx 50 avanzaba cerca de 1,4 %.
A su vez, el FTSE 100 de Londres, el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia también operaban en terreno positivo, impulsados principalmente por el desempeño de las aerolíneas, el sector turístico y las compañías de consumo, beneficiadas por la reducción de los costos energéticos.
En contraste, las empresas petroleras y de energía registraban pérdidas ante el fuerte descenso del precio del crudo.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street anticipaban una apertura alcista. Los contratos del Dow Jones avanzaban entre 0,8 % y 1,1 %, mientras que los del S&P 500 y el Nasdaq 100 ganaban alrededor de 0,8 %, en una semana que estará dominada por la decisión de la Reserva Federal, la publicación de indicadores macroeconómicos y los reportes financieros de Microsoft, Meta, Apple y Amazon, resultados que podrían definir la dirección de los mercados durante las próximas jornadas.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
En el mercado petrolero, los precios del crudo registraban una de las caídas más pronunciadas del año. El Brent retrocedía cerca de 9 % y se ubicaba alrededor de los US$89 por barril, mientras que el WTI descendía más de 6 % hasta niveles cercanos a US$84 por barril.
La corrección respondió principalmente a la reducción de las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo tras la moderación de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
No obstante, los analistas consideran que la volatilidad continuará siendo elevada, a la espera de nuevos acontecimientos en la región y de las señales que entregue la Reserva Federal sobre el rumbo de la política monetaria.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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