Nuevo gobierno anuncia «comité de sabios» encabezado por empresario Arturo Calle y lanza Ruta Milagro para emprendedores

En una alocución en sus redes sociales, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que el nuevo gobierno nombrará un «comité de sabios» que funcionará ad honorem.
De acuerdo con el mandatario electo, estará encabezado por el empresario Arturo Calle y por otros reputados hombres de negocios porque considera que se debe aprovechar toda su experiencia con el aporte que le han hecho a Colombia desde sus distintos frentes.
De la Espriella no agregó los demás nombres que conformación dicho comité de sabios, pero dijo que será una instancia de consulta permanente para tomar las decisiones más relevantes en la economía colombiana.
Por otro lado, se comunicó la creación del programa denominado la «Ruta milagro» que se enfocará en el apoyo a emprendedores de diferentes regiones y sectores.
«Es una estrategia de acompañamiento para emprendedores y pequeños empresarios» que comenzará con guía de mejores procesos, nuevos mercados y oportunidades de negocios.
En esa tarea quedó designado el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.
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