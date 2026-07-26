Ahora | De la Espriella anuncia gerente especial para Bogotá y que la Casa de Nariño será un museo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo en una alocución en redes sociales que nombrará a un gerente especial para coordinar las decisiones que tengan implicaciones en la capital colombiana junto con la Alcaldía local, hoy liderada por Carlos Fernando Galán.
De la Espriella no reveló el nombre de ese gerente que designará para la principal ciudad del país, mientras que dijo que la seguridad, la movilidad y la ejecución serán la prioridad, al tiempo que señaló que «se acabaron las venganzas regionales».
El gerente tendrá la tarea de enlazar y resolver todos los asuntos pendientes que, según De La Espriella, dejó sin resolver el gobierno anterior. Así, bajo la batuta de este funcionario, se pondrá un equipo especial dedicado a poner al día las ejecuciones y proyectos que Bogotá no ha recibido por parte de la Nación.
«Ustedes no están solos. Mi gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá», le dijo De la Espriella al alcalde Galán.
Por otro lado, reveló que el Palacio de San Carlos, en donde hoy funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia de la República, con lo cual la Casa de Nariño se convertirá en un museo abierto al público.
«Le he dado la instrucción a la ministra de cultura Paola Olguín que se vuelva la casa de Nariño un museo abierto al público», contó el mandatario quien tomará posesión el próximo 7 de agosto.
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