Entrevista | DHL Supply Chain apuesta por Colombia con crecimiento de doble dígito y expansión de su infraestructura logística

Colombia continúa ganando relevancia como mercado estratégico para las empresas que buscan ampliar sus operaciones en América Latina, no solo por su ubicación geográfica, sino también por su capacidad de crecimiento, la disponibilidad de talento y el potencial de expansión de sectores como el comercio, la manufactura, el consumo y el comercio electrónico.
Tal es el caso de DHL Supply Chain, la división de DHL encargada de diseñar, gestionar y optimizar toda la cadena de suministro de grandes empresas.
La empresa incluyó al país dentro del grupo de 20 mercados prioritarios de DHL, conocidos como GT20, en los que concentrará buena parte de sus inversiones durante los próximos meses y años.
En conversación con Valora Analitik, Agustin Croche, CEO de la división, explicó la razón. “Estos 20 países crecen a una tasa mayor que el resto del mundo”.
Como parte de esta apuesta, DHL Supply Chain está anticipando las necesidades de infraestructura logística que tendrá el mercado colombiano. Uno de los principales proyectos es la expansión de Constellation, su campus logístico en Bogotá.
“Estamos construyendo la segunda fase de Constellation, que es nuestro campus en Bogotá. Se estará lanzando en los próximos 18 meses el edificio tres y el edificio cuatro”, señaló el CEO.
A su vez, la compañía también contempla ampliar sus plataformas logísticas en otras ciudades del país, tales como Cali y Medellín.
Destacado: Suspenderían pagos electrónicos en algunos peajes de Antioquia: solo recibirían efectivo desde el 1 de agosto
DHL Supply Chain proyecta crecimiento de doble dígito en Colombia
La apuesta por Colombia está acompañada por un desempeño positivo de la operación. Actualmente, DHL Supply Chain cuenta con más de 300.000 metros cuadrados de operación y alrededor de 5.300 empleados en el país.
A nivel regional, la compañía cuenta con cerca de 44.000 empleados y gestiona más de 3,5 millones de metros cuadrados en América Latina. De acuerdo con Croche, el crecimiento de la operación se mantiene en niveles de doble dígito, tanto en Colombia como en la región.
El CEO de DHL Supply Chain para Latinoamérica añadió que la compañía espera mantener esta dinámica durante 2026. Según el directivo, esta expansión responde también al crecimiento de los propios clientes de la división en el país.
“El mercado para nosotros en Colombia ha sido años positivos. Vemos que cuando comparamos volúmenes de nuestros propios clientes, ellos siguen creciendo también en el país”, explicó.
Pero más allá de la ubicación del país, DHL Supply Chain también considera que Colombia tiene una ventaja en la disponibilidad de talento. El directivo resaltó que varios líderes colombianos han ocupado posiciones dentro de la organización a nivel internacional.
Tecnología, inteligencia artificial y flota eléctrica, parte de la estrategia
La estrategia de crecimiento de DHL Supply Chain también incluye inversiones en tecnología y automatización.
La compañía ya utiliza inteligencia artificial en sus sistemas de transporte y almacenamiento para proyectar los volúmenes de sus clientes, apoyar la planeación, optimizar el ruteo y mejorar el servicio.
A esto se suma la incorporación de robots colaborativos en las operaciones de América Latina, pues ya comenzó este proceso en México y Brasil y espera avanzar próximamente en Colombia.
La otra parte de la inversión será también en vehículos y flota eléctrica, indicó el CEO.
En materia ambiental, el grupo DHL mantiene el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. En Colombia, la compañía asegura que sus almacenes operan bajo estándares de carbono neutral y cuenta con paneles solares y vehículos de bajas emisiones, entre eléctricos e híbridos.
Adicionalmente, dentro de la operación colombiana, Medellín tiene un papel particular para DHL Supply Chain, debido a la presencia de un centro especializado en packaging, desde donde apoyan proyectos para Asia y Norteamérica.
Desde este centro, la compañía trabaja en el diseño y optimización de empaques y en la eficiencia de los flujos logísticos de sus clientes.