Los bonos soberanos de Venezuela cotizan a niveles que ya incorporan el riesgo de una reestructuración severa y se ubican cerca de su valor justo, según un informe de Sergi Lanau, director de Estrategia de Mercados Emergentes de Oxford Economics El documento sostiene que el repunte de precios de los últimos meses luce sostenible.
Una deuda externa de 290 % del PIB
Oxford Economics parte de la cifra que, según el Financial Times, Venezuela aún no ha hecho pública: una deuda externa cercana a los US$240.000 millones, muy por encima de los US$160.000 millones que la propia firma usó en su ejercicio de valoración anterior. Con las estimaciones de PIB de la consultora, ese monto equivale a 290 % del producto, un nivel que Lanau ubica un orden de magnitud muy por encima de casos como Senegal y Ucrania.
Oxford Economics calcula la deuda multilateral en menos de US$5.000 millones, las deudas por arbitrajes internacionales entre US$20.000 y US$25.000 millones, los bonos externos en unos US$64.000 millones y los intereses vencidos (PDI) en cerca de US$48.000 millones. La deuda bilateral con China y Rusia es una incógnita que la firma considera clave, porque esos acreedores podrían buscar un trato diferenciado.
Ahora bien, el PIB en dólares de Venezuela habría caído a US$95.000 millones en 2025, frente a un máximo de US$373.000 millones en 2012, según los cálculos de la consultora. La recuperación del crudo marca la diferencia: con un precio de largo plazo de US$70, el PIB subiría a US$185.000 millones si la producción llega a 2,1 millones de barriles diarios y a US$255.000 millones si alcanza los 3 millones. La producción actual ronda 1,1 millones de barriles diarios.
Escenarios de reestructuración
Con una producción de 2,1 millones de barriles diarios hacia 2037, Oxford Economics estima que la deuda reestructurable requeriría una quita de capital de 57 % y un cupón escalonado promedio de 4,4 % para llevar la deuda externa a 80 % del PIB. Si el crudo llega a 3 millones de barriles, la quita bajaría a 40 %.
Bajo esos supuestos y una tasa de salida de 11 %, el bono 9,25 % con vencimiento en 2027 tendría un valor justo de 38,8 en el escenario petrolero bajo y de 53,5 en el alto. Los intereses vencidos representan 45 % de la recuperación total. La firma advierte que el valor es sensible a la tasa de descuento: con una tasa de 13 %, la recuperación en el escenario alto caería a 44.
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El informe subraya que el Gobierno parece dispuesto a reestructurar sin el respaldo del FMI, lo que abre un riesgo alcista de corto plazo. Si las autoridades y los acreedores convergen en un marco macroeconómico optimista, la recuperación podría acercarse a 60 para el bono 9,25 %. Entre los riesgos a la baja, Lanau menciona tasas de descuento más altas, un trato desfavorable a los intereses vencidos y una eventual discriminación a favor de acreedores bilaterales.