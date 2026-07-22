Colombia avanza en plan para exportar carne de cerdo a China, Corea del Sur y Venezuela

El presidente de la Junta Directiva de Porkcolombia, Darío Arango Valencia, presentó este miércoles las proyecciones y metas de expansión de la industria para los próximos años, incluyendo un plan para exportar carne de cerdo a China, Corea del Sur y Venezuela.
El directivo confirmó que el gremio avanza en la agenda para concretar la apertura de mercados estratégicos globales.
Arango resaltó que este plan de internacionalización se suma a las aperturas logradas recientemente en destinos clave como Singapur, Malasia, Filipinas, Hong Kong, Costa de Marfil, Ghana, Angola y Cuba.
Nuevo gobierno, desafíos y metas de la carne de cerdo en Colombia
También aseguró que el país tiene “optimismo ante la llegada del nuevo gobierno”, al tiempo que añadió que “regresa la confianza de los inversionistas al mercado colombiano y la economía ya empieza a responder positivamente a nuevo escenario del país”.
“Estas condiciones favorecen la comercialización de nuestra carne de cerdo y el crecimiento sostenible del sector”, anotó el presidente de la Junta de Porkcolombia en la inauguración del XXII Congreso Internacional Porkaméricas 2026, del cual Valora Analitik es medio aliado.
El dirigente gremial aseguró que el sector ha tenido una alta capacidad de resiliencia frente a desafíos registrados en los últimos años.
Estos incluyen la pandemia del Covid-19, paro nacional, costos históricos de insumos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania, volatilidad del dólar, presiones inflacionarias y retos sanitarios.
Incluso, dijo que el 2026 comenzó con una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico y del gasto de los hogares.
A pesar de lo anterior, Porkcolombia dijo que la meta del sector para 2030 es convertirse en la actividad agropecuaria más importante del país, con proyecciones de producción cercana a las 900.000 toneladas de carne de cerdo y un consumo per cápita nacional de 20,8 kilogramos.