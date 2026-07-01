En la última década, mientras diversos sectores del agro colombiano buscaban el rumbo en medio de la volatilidad global, la porcicultura trazó una línea recta hacia la eficiencia. Para hacerse una idea, la producción de carne de cerdo nacional alcanzó las 663.875 toneladas en 2025, lo que se traduce en un crecimiento del 9,1 % con relación al año anterior.
Parte de esa evolución se ha visto impulsada no solo por el cambio en los hábitos de consumo, sino también por el esfuerzo constante de la Asociación Colombiana de Porcicultores (Porkcolombia) en la implementación de estrategias de promoción, posicionamiento, programas de sanidad, sostenibilidad, comercialización y tecnificación que han creado un alto estándar de competitividad para el sector.
Es en ese contexto, del 22 al 24 de julio de 2026, la ciudad de Cartagena será el escenario de uno de los encuentros más importantes para la industria porcícola en América Latina: Porkaméricas 2026.
Durante tres días, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una agenda académica que abordará los principales retos y oportunidades del sector, así como las tendencias de la porcicultura a nivel mundial.
Además de conferencistas de talla internacional, la programación incluye temas ligados a la sostenibilidad, sanidad, productividad, mercados y avances tecnológicos.
El evento, que reunirá a más de 2.500 líderes, productores, técnicos, empresarios y expertos, se llevará a cabo en el Hotel Las Américas, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimiento, innovación y tendencias del sector. Eso sumado a la generación de alianzas y el fortalecimiento de relaciones comerciales entre los diferentes actores de esta industria.
En línea con ello, también se podrá encontrar una muestra comercial que agrupa a más de 80 empresas aliadas del sector y líderes del agro para la exhibición de productos, servicios y soluciones.
Con esta nueva edición, la Asociación reafirma su papel como plataforma de referencia para el desarrollo, la innovación y la proyección internacional de la industria porcícola en la región, resaltando el acompañamiento constante para seguir impulsando el posicionamiento de esta actividad.
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Las cifras detrás del auge
En los últimos años, el consumidor colombiano se ha inclinado cada vez más por incluir carne de cerdo en su plato.
Los datos muestran que en menos de 15 años el consumo per cápita (kg/hab/año) ha pasado de 4,8 kg en el 2010 a 15,8 kg en el 2025, demostrando que somos líderes en el consumo nacional con una participación promedio del 80 % en los últimos años.
A eso se suma una mayor participación del producto local. Del porcentaje total de consumo, 12,5 kg son nacionales y 3,3 kg importados; en otras palabras, casi un 80 % corresponde a producción nacional, con cierre a 2025.
Además, en lo que va del 2026, la participación del producto importado en el consumo nacional ha bajado a un 18 % gracias a condiciones de comercialización de la producción nacional y la creciente participación de empresas de porcicultores en el canal Horeca e institucional.
En línea con esa expansión, el sector viene poniendo cada vez más el foco en el bienestar. Eso se ve reflejado en 309 predios cotejados en buenas prácticas ganaderas que garantizan el control en la sanidad de los animales, bioseguridad, el uso adecuado de medicamentos, la calidad del agua y el alimento, los registros de la granja, el manejo ambiental y el bienestar animal a lo largo de toda la cadena productiva.
Porkcolombia, además, ofrece a los porcicultores del país el servicio de diagnóstico para el seguimiento, vigilancia epidemiológica y sanitaria de la población porcina.
Si quiere conocer más sobre este evento y ser parte de él, dé clic en el siguiente enlace: https://porkamericas2026.com/