Nubank es ahora el banco privado más grande de Brasil y el tercero de México

Nubank ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo, según Latinometrics.
Al cierre del primer trimestre de 2026, la entidad liderada por David Vélez alcanzó la histórica cifra de más de 135 millones de clientes a nivel global, consolidando su expansión en América Latina.
En su mercado de origen, Brasil, Nubank logró superar a todas las instituciones financieras privadas en número de usuarios. Con más de 115 millones de clientes en territorio brasileño, el neobanco ya atiende a más del 60 % de la población adulta del país.
Este crecimiento le ha permitido desplazar a gigantes históricos. Entre 2022 y 2025, Nubank superó sucesivamente en número de clientes a Santander Brasil, Banco do Brasil, Itaú Unibanco y Bradesco. Actualmente, la única institución con más clientes es Caixa Econômica Federal, la cual es 100 % propiedad del gobierno.
Mientras los bancos tradicionales han mantenido sus cifras de clientes prácticamente estancadas desde la pandemia, Nubank ha sumado decenas de millones en el mismo periodo.
Hitos también en México y Colombia
La estrategia de expansión internacional también ha permitido que el banco cuente en México y Colombia con clientes que representan más del 10 % de la población total de cada país.
En México, la entidad ya supera los 15 millones de clientes, posicionándose como la tercera institución financiera más grande de ese mercado. Además, se ha convertido en el principal emisor de nuevas tarjetas de crédito en el país, atendiendo aproximadamente al 15 % de su población adulta.
En Colombia, el crecimiento ha sido igualmente sólido, aproximándose a los 5 millones de clientes. Gracias a la expansión de su portafolio, la filial colombiana ahora tiene la capacidad de aprobar casi tres veces más solicitudes de crédito que antes, de acuerdo con la entidad.
Su éxito operativo se ha traducido en resultados financieros sin precedentes. Durante el año 2025, Nubank reportó una utilidad neta de US$2.817 millones, lo que representa un crecimiento del 51 % frente al año anterior. Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2026, con ganancias de US$871 millones (un aumento del 41 %) e ingresos que superaron los US$5.000 millones por primera vez en un solo trimestre.
El futuro de la entidad está cimentado en la tecnología. David Vélez, CEO de Nubank, ha señalado que la prioridad es «reconstruir la banca en torno a la IA».
Actualmente, sus funcionalidades de AI Private Banker ya atienden a más de 15 millones de usuarios activos mensuales, utilizando modelos propios como NuFormer para optimizar servicios de tarjetas de crédito y préstamos. Con la mirada puesta en 2026, Nubank planea establecer las bases operativas para su entrada al mercado de Estados Unidos y profundizar su liderazgo en los segmentos de pymes y altos ingresos.
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