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Ahora | De la Espriella cambia de lugar para su acto de posesión el 7 de agosto

Argumentando condiciones climáticas y de actividad volcánica, la sede de posesión del nuevo presidente de Colombia será en Cali.

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Abelardo de la Espriella
Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo en una alocución en redes sociales que, por motivos climáticos y de condiciones volcánicas, no realizará su posesión en el departamento del Cauca como lo aprobó el Congreso en días pasados.

La posesión presidencial se lleva a cabo el 7 de agosto del año de elección a las 3 pm, pero según su anuncio habrá cambios este 2026.

Por ello, solicitó a la Cámara de Representantes aprobar en sesión plenaria que la posesión del nuevo gobierno se lleve a cabo en Cali, buscando que sea un evento seguro y organizado.

El electo mandatario dijo que el aeropuerto de Popayán ha estado fuera de servicio durante varias jornadas como consecuencia de la caída de cenica volcánica emanada por el volcán Puracé.

La iniciativa de posesionarse en Popayán había recibido críticas por considerar que podría generar riesgos de seguridad para los miembros del nuevo Gobierno y para las delegaciones internacionales que han confirmado su participación.

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Tags: Abelardo de la Espriella, Gobierno De la Espriella
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