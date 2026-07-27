Revelan cuánto costará la posesión de Abelardo de la Espriella y cómo se gastará el dinero

La información sobre los costos de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República ya fue publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), donde aparecen dos contratos adjudicados por un valor conjunto de $5.950 millones.
El contrato de mayor cuantía, por $3.500 millones, fue adjudicado para «prestar los servicios integrales de planificación, organización, operación y producción logística para la atención y ejecución de las actividades requeridas en la transmisión de mando presidencial», incluyendo la logística del acto oficial.
A este se suma un segundo contrato por $2.450 millones, destinado a la producción técnica y audiovisual del evento. El objeto contractual contempla la planificación, organización, cubrimiento y producción de comunicaciones para la transmisión de mando, incluyendo la instalación y operación de equipos, la producción y distribución de la señal institucional, así como el funcionamiento del International Broadcast Center (IBC).
En total, la ceremonia de posesión tendrá un costo de $5.950 millones.
El representante a la Cámara Daniel Briceño comparó esta cifra con la posesión del presidente Gustavo Petro en 2022, que tuvo un costo de $5.000 millones. Según el congresista, ese valor, actualizado a precios de 2026, equivaldría a $6.700 millones.
«En 2022 la posesión de Petro costó $5.071.172.196 que son $6.777.886.765 de 2026. La posesión de Abelardo De La Espriella costará $5.950.000.000. Si bien Abelardo ahorrará un 12,2 %, esperamos que se cumpla el anuncio de que esos recursos no serán ejecutados en su totalidad. Estamos atentos», afirmó Briceño.
El congresista sostiene que, descontando el efecto de la inflación, la posesión del nuevo mandatario representaría un ahorro del 12,2 % frente a la realizada hace cuatro años, aunque advirtió que hará seguimiento a la ejecución final de los recursos para verificar si efectivamente se gasta la totalidad del presupuesto contratado.
En la más reciente alocución, De la Espriella cambió el lugar de posesión por motivos climáticos y de condiciones volcánicas y ya no será en el departamento del Cauca como lo aprobó el Congreso en días pasados.
Por ello, solicitó a la Cámara de Representantes aprobar en sesión plenaria que la posesión del nuevo gobierno se lleve a cabo en Cali, buscando que sea un evento seguro y organizado.