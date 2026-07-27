Arranca megaobra clave para recuperar la conexión vial entre Montería y Urabá

Las obras para recuperar uno de los corredores viales más importantes entre Córdoba y la región de Urabá ya comenzaron. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció el inicio de la construcción del nuevo puente Trementino II, una megaobra de infraestructura que reemplazará la estructura afectada por las intensas lluvias registradas en febrero de este año y que permitirá restablecer de manera definitiva la movilidad entre Montería, el municipio de Los Córdobas y el Urabá colombiano.
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El proyecto representa una solución permanente a una emergencia que obligó al cierre preventivo del puente original debido al deterioro estructural ocasionado por el fuerte invierno. Desde entonces, el paso por este corredor se convirtió en una de las principales preocupaciones para habitantes, transportadores y sectores productivos que dependen de esta conexión para movilizar personas y mercancías.
Según informó la ANI, las actividades comenzaron este 27 de julio en el sector Jalisco, ubicado en el PR 19+350 de la Ruta Nacional 7401, dentro de la jurisdicción del municipio de Los Córdobas.
La nueva infraestructura reemplazará el puente que sufrió daños estructurales y fallas en la calzada durante la emergencia provocada por las intensas lluvias asociadas al frente frío que afectó al departamento de Córdoba el 8 de febrero de 2026.
Tras las evaluaciones técnicas realizadas en ese momento, las autoridades determinaron que existía un riesgo para quienes transitaban por el lugar, razón por la cual se ordenó el cierre preventivo mientras se diseñaba una solución definitiva.
¿Cuánto tardarán la megaobra del proyecto Trementino II?
El cronograma establecido por la ANI contempla un plazo de seis meses, con una fecha estimada de terminación para el 23 de enero de 2027.
Durante ese periodo se ejecutarán trabajos como la demolición de la estructura existente, la construcción de la cimentación y de los estribos, la instalación de vigas, la ejecución del tablero, obras de protección del cauce y las intervenciones finales necesarias para poner nuevamente en servicio el puente.
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La entidad explicó que estas actividades buscan garantizar una infraestructura con mejores condiciones de seguridad y capacidad para soportar futuras contingencias climáticas.
El nuevo Trementino II tendrá una estructura de viga y losa, con una luz de 22,5 metros y un ancho aproximado de 9,5 metros.
Su cimentación estará conformada por tres caissons de concreto en cada estribo, cada uno con un diámetro de 1,5 metros y una longitud de 15 metros, características diseñadas para ofrecer mayor estabilidad frente a las condiciones hidráulicas del sector.
Con esta infraestructura, la ANI busca restablecer completamente un corredor estratégico para la movilidad del norte de Córdoba y la conexión con la región de Urabá.
Durante los meses posteriores a la emergencia, la ANI adelantó estudios especializados en coordinación con la Concesión Ruta al Mar S.A.S., incluyendo análisis hidráulicos, geotécnicos y de batimetría para determinar la mejor solución técnica.
Mientras avanzaba ese proceso, también fue habilitado un paso provisional controlado con el fin de reducir las afectaciones para las comunidades y permitir la recuperación parcial de la conectividad.
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Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI, explicó que estas acciones permitieron atender la contingencia mientras se estructuraba la solución definitiva para el corredor vial.