A $1 billón ascendería presunto desfalco de Daniel Quintero cuando fue alcalde de Medellín: Federico Gutiérrez

Las cuentas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el presunto descalfo por el exalcalde Daniel Quintero, ya van en $1 billón.
La cifra fue revelada este lunes durante una rueda de prensa donde presentó nuevos avances de las investigaciones relacionadas con las denuncias de presuntos hechos de corrupción ocurridos en el gobierno anterior.
«No hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano«, afirmó Gutiérrez, quien además señaló que las pesquisas apuntan a una estructura que denominó los «Hermanitos Q», cuyos integrantes, según dijo, mantenían un grupo de WhatsApp llamado «Los Amiguitos», en el que presumían lujos, armas, relojes, vehículos y fincas.
El alcalde aseguró que uno de los integrantes de esa presunta red adquirió una camioneta blindada avaluada en $260 millones apenas dos meses después del inicio del anterior gobierno, en plena pandemia de Covid-19.
Indicó que ya hay más de 55 personas imputadas —cifra que podría llegar a 59—, entre ellas quienes calificó como los cabecillas de la estructura; además de tres capturas, 25 procesos de extinción de dominio por cerca de $3.000 millones, siete destituciones e inhabilidades, cuatro principios de oportunidad, dos preacuerdos, una condena a 19 meses de prisión y otra condena de carácter económico.
Las investigaciones del descalfo
Como primer caso, Gutiérrez se refirió a la designación de la gerencia de Afinia, filial de EPM encargada del servicio de energía en buena parte de la Costa Caribe. Citando el testimonio de un testigo dentro del proceso, afirmó que ese cargo habría sido negociado entre US$5 millones y US$8 millones.
El segundo caso corresponde a un presunto entramado de corrupción con recursos destinados a atender la pandemia. El alcalde aseguró que ya existen siete imputados, dos personas con medida de aseguramiento en centro carcelario, cuatro principios de oportunidad y una condena, por hechos relacionados con el desvío de dineros públicos destinados a la emergencia sanitaria.
Finalmente, Gutiérrez mencionó un contrato suscrito entre el Inder y Metroparques, en el que, según la investigación, se habrían presentado sobrecostos por $3.705 millones en la compra de balones, medallas, uniformes, trofeos e implementos deportivos. Por este caso, indicó, ya existe una investigación penal con cuatro personas imputadas.
El mandatario sostuvo que el presunto detrimento patrimonial que habrían dejado obligaciones pendientes de pago, deudas con EPM, problemas en la operación del relleno sanitario, afectaciones a programas sociales, entre ellos de atención a la niñez, y otras dificultades administrativas.