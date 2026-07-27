El precio del dólar en Colombia se mantiene sobre el nivel de los $3.200. La divisa inició jornada de este lunes con un precio de apertura de $3.210, lo que se traduce en una ligera caída de $10 respecto al cierre de la semana anterior ($3.220,01).
El valor mínimo y máximo de las negociaciones arranca de momento por el mismo rango a la espera de una sesión de baja volatilidad.
El mercado permanece atento a cualquier novedad en Medio Oriente tras la pausa de los ataques observados durante los últimos días.
En el contexto local, los inversionistas tienen el foco puesto en la participación en el mercado para identificar cómo se comportan los flujos de compra y venta, especialmente en estos últimos días del gobierno Petro, que podrían generar movimientos relevantes en el mercado cambiario.
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A su vez, la atención está dirigida al dato de desempleo de junio que presentará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) este jueves, así como a la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República en torno a la tasa de referencia.
Cabe recordar que, en la última reunión, el emisor aumentó los tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta el 12 %, a causa del repunte de la inflación y la incertidumbre derivada de los efectos del fenómeno de El Niño. En ese escenario, la mayoría de analistas prevén un nuevo aumento, esta vez de 50 puntos básicos.
Del lado del petróleo, los futuros del Brent caen 5,86 % hasta los US$86,74 después de que Estados Unidos e Irán se abstuvieran de realizar nuevos ataques y se garantizara la navegación por el estrecho de Ormuz. El WTI, por su parte, reporta una baja del 6,14 %, ubicándose en los US$83,90.
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