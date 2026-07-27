En el marco de su aniversario número 73, Olímpica avanza en su apuesta por fortalecer su operación con la modernización de sus puntos de venta y nuevas aperturas. El plan de inversiones para materializar ese objetivo ronda los US$42 millones.
De acuerdo con la compañía, de ese monto, cerca de US$24 millones están dirigidos a la modernización y expansión de su red de tiendas, mientras que aproximadamente US$18 millones se invertirán en tecnología.
Así las cosas, la marca ya suma 25 establecimientos remodelados, la inauguración de 12 almacenes y el desarrollo de iniciativas tecnológicas orientadas a potenciar la experiencia de compra de sus clientes y a incrementar su eficiencia operativa.
El plan de Olímpica contempla a Bogotá, Chía (Cundinamarca), Barranquilla, Cartagena, Cali, Valledupar, Popayán, Pereira, Santa Marta, Armenia e Ibagué, donde la compañía abrirá y renovará unidades de venta antes de finalizar el año.
En esa misma línea, la marca proyecta actualizar sus plataformas operativas e implementar nuevas herramientas digitales con el propósito de optimizar sus procesos.
José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica S.A., destacó que «cumplir 73 años significa seguir evolucionando. Hoy lo hacemos con nuevas inversiones, una apuesta decidida por la tecnología, una operación cada vez más resiliente y sostenible, un portafolio que responde a las necesidades y expectativas de las familias colombianas y una presencia que continúa creciendo en las regiones”.
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Iniciativa de aniversario
Como parte de esta conmemoración, Olímpica entregará en agosto 10.000 desayunos a más de 600 niños en Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Armenia, en alianza con los bancos de alimentos de Colombia.
Además, entre el 29 de julio y el 19 de agosto, los clientes que acumulen compras por $150.000 podrán adquirir un Smartwatch Olimpo 1.38” por solo $79.900 con cualquier medio de pago o $59.900 pagando con Tarjeta de Crédito Olímpica.
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