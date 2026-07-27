La Fundación Grupo Social es una organización sin ánimo de lucro que controla empresas de diversos sectores, entre los que se cuentan bancos, aseguradoras y constructoras, entre las que se destacan el Banco Caja Social, Banco W y Colmena Seguros.
Esta organización empresarial espera que 2026 sea un año de crecimiento para la totalidad de sus negocios, aunque advierte que el reciente aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República podría hacer más retador el segundo semestre.
La organización, que participa en 24 empresas y emplea a cerca de 12.500 personas, aseguró que mantiene expectativas favorables para sus principales líneas de negocio.
«Este año vamos bien. Hemos logrado recuperar unos márgenes de rentabilidad más o menos promedio frente a lo que ha sido la historia de la Fundación. La mayoría de nuestros negocios viene mostrando un buen comportamiento», dijo Nicolás García, vicepresidente empresarial de la Fundación Grupo Social, en entrevista con Valora Analitik.
No obstante, advirtió que el incremento reciente en las tasas de interés podría generar un entorno más restrictivo para la actividad económica durante la segunda mitad del año.
«Con algunas expectativas positivas frente al cambio de gobierno, pero también entendiendo que el segundo semestre, con la subida de las tasas en las últimas reuniones del Banco de la República, va a ser un poquito más restrictivo», señaló.
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Una fundación detrás de 24 empresas
García explicó que la Fundación Grupo Social tiene un modelo poco común en el país. Aunque es una entidad sin ánimo de lucro, también actúa como matriz de un grupo empresarial en el que las utilidades se reinvierten en su misión social.
Actualmente tiene participación en empresas distribuidas en cuatro grandes frentes de actividad: servicios financieros, protección —que agrupa seguros y salud—, construcción e inversiones.
Dentro de ese portafolio se encuentran el Banco Caja Social, del cual es propietario del 100 %; el Banco W, donde posee el 51 %; Colmena Seguros; participaciones en Colmédica y Aliansalud; además de proyectos de vivienda de interés social desarrollados junto con otras constructoras.
Según García, el grupo también desarrolla programas sociales directamente en comunidades a través de la estrategia Territorios Progreso, con presencia en ocho regiones del país.
Banca, seguros y construcción impulsan el desempeño
El vicepresidente empresarial aseguró que el negocio financiero mantiene una evolución positiva, apoyado en la recuperación de la cartera y en las inversiones realizadas durante los últimos años para fortalecer la transformación digital.
Como ejemplo, recordó que durante 2024 el Banco Caja Social fue una de las entidades financieras con mayor crecimiento de cartera, al superar el 14 %.
También destacó la adopción de Bre-B entre sus clientes. Aunque el Banco Caja Social representa cerca del 2,5 % de la cartera del sistema financiero, actualmente participa con alrededor del 6 % de las transacciones realizadas a través de esa plataforma.
«Eso significa que la gente de nuestros mercados misionales entendió qué era Bre-B y le sirvió para facilitar su vida», afirmó.
En el negocio asegurador, García aseguró que el comportamiento también ha sido favorable, impulsado por productos enfocados en los segmentos populares.
Uno de ellos es un seguro de bajo costo, con primas de entre $10.000 y $20.000 mensuales, diseñado para proteger los ingresos de pequeños emprendedores durante varios meses en caso de una contingencia.
En construcción, agregó que los proyectos que desarrollan en Bogotá, Chía y Barranquilla registran ventas por encima del presupuesto previsto para este año.
Las apuestas de la Fundación Grupo Social
Como parte de su estrategia de crecimiento, la Fundación Grupo Social continuará avanzando en procesos de transformación digital e incorporación de inteligencia artificial en sus empresas para mejorar la productividad y fortalecer la atención a clientes.
Entre las iniciativas recientes también se encuentra su participación como inversionista ancla de a2censo, la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, así como el desarrollo de un fondo de inversión de impacto para apoyar pequeñas empresas colombianas.
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Adicionalmente, la organización avanza en la búsqueda de nuevas oportunidades dentro del aseguramiento en salud, un segmento que considera tendrá una demanda creciente en los próximos años.
«Creemos que esa es una necesidad que cada vez va a ser más sentida en Colombia y ahí la Fundación tiene que estar», concluyó García.