Cada vez más colombianos que viven en el exterior ven la vivienda en Colombia como una oportunidad para invertir, construir patrimonio o planear un eventual regreso al país. Este comportamiento ha convertido a los colombianos residentes en el exterior en un segmento estratégico para el sector constructor, impulsando nuevas formas de comercializar proyectos más allá de las fronteras nacionales.
En este contexto, empresas colombianas están apostando por modelos de expansión que acercan la oferta inmobiliaria a los mercados donde se concentra esta población. Una de ellas es Kastor, compañía especializada en conectar a las constructoras colombianas con colombianos residentes en el exterior mediante una asesoría integral durante todo el proceso de compra. A través de Kastor, los colombianos en el exterior pueden acceder a asesoría personalizada, conocer oportunidades de inversión y comprar vivienda nueva en Colombia desde cualquier lugar del mundo.
Un mercado con gran potencial
Actualmente, se estima que más de 8 millones de colombianos residen fuera del país, siendo Estados Unidos uno de los principales destinos. A esto se suma un creciente interés por mantener vínculos con Colombia a través de inversiones inmobiliarias, motivadas por la valorización, la diversificación del patrimonio y el deseo de contar con una vivienda para el futuro.
Hoy, Kastor trabaja junto a seis constructoras aliadas, comercializando más de 350 proyectos en diferentes regiones del país y acompañando a colombianos en distintos países, consolidándose como un puente entre la oferta inmobiliaria nacional y quienes desean invertir desde el exterior.
Miami, una apuesta estratégica
Como parte de su crecimiento, Kastor abrirá un showroom en Miami, un espacio diseñado para brindar una experiencia cercana a los colombianos residentes en Estados Unidos interesados en adquirir vivienda nueva en Colombia.
La elección de Miami responde a que es una de las ciudades con mayor concentración de colombianos en el exterior y un punto estratégico para fortalecer la presencia de la compañía en uno de sus principales mercados.
Más que una oficina comercial, el showroom será un espacio donde los visitantes podrán conocer proyectos de vivienda, resolver dudas sobre financiación, entender el proceso de compra desde el exterior y recibir asesoría especializada.
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Un solo lugar para conocer proyectos de todo el país
Uno de los principales diferenciales del showroom será la diversidad de proyectos disponibles.
El espacio contará con la participación de Constructora Amarilo y Constructora Meléndez, aliados estratégicos de Kastor que pondrán a disposición su oferta inmobiliaria. Gracias a estas alianzas, los visitantes podrán acceder a proyectos ubicados en diferentes ciudades y regiones del país, con una oferta de vivienda que brinda cobertura a nivel nacional desde un solo lugar.
De esta manera, el showroom ofrecerá una experiencia integral para los colombianos residentes en el exterior, permitiéndoles explorar diferentes alternativas de vivienda y recibir asesoría personalizada para tomar decisiones de inversión con mayor confianza.
Un aliado para la expansión de las constructoras
La expansión internacional del sector inmobiliario también representa una oportunidad para las constructoras colombianas, que cada vez buscan llegar a nuevos mercados sin tener que desarrollar estructuras comerciales propias fuera del país.
En este escenario, Kastor se convierte en un aliado estratégico que facilita la conexión entre la oferta inmobiliaria colombiana y compradores internacionales, aportando conocimiento del mercado internacional, asesoría especializada y un proceso de acompañamiento adaptado a quienes realizan su inversión desde otro país.
Una apuesta a largo plazo
La apertura del showroom en Miami representa un nuevo hito para Kastor y refleja una tendencia que gana fuerza en el sector: acercar la vivienda colombiana a los mercados donde viven los colombianos.
«Nuestro propósito siempre ha sido acercar a los colombianos en el exterior a las oportunidades de inversión en Colombia. Con la apertura de este showroom en Miami damos un paso más para ofrecer una experiencia más cercana, personalizada y confiable, mientras seguimos fortaleciendo a las constructoras colombianas en su proceso de internacionalización.»
Juliana Cardona, CEO de Kastor.
Para la compañía, el objetivo va más allá de abrir un nuevo espacio físico. La apuesta consiste en seguir fortaleciendo un modelo que facilite el acceso a proyectos de vivienda en Colombia, genere mayor confianza durante el proceso de compra y contribuya a que las constructoras amplíen su presencia internacional.