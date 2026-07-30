Premercado | Bolsas buscan estabilizarse tras decisión de la Fed; petróleo sigue bajo presión geopolítica

Los mercados internacionales inician la jornada de este jueves 30 de julio con un tono de cautela, mientras los inversionistas evalúan la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés, los resultados corporativos de grandes tecnológicas y el impacto que continúa teniendo la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán sobre el mercado energético.
Aunque los futuros de Wall Street muestran una apertura positiva, la volatilidad sigue presente ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el comportamiento del petróleo.
Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas finalizaron la sesión con comportamiento mixto. El Nikkei 225 de Japón cerró en terreno positivo impulsado por el buen desempeño de empresas exportadoras y tecnológicas, apoyadas por la recuperación del sector de semiconductores tras resultados corporativos en Corea del Sur.
En contraste, los principales índices de China registraron descensos moderados debido a la persistente preocupación por la recuperación económica del país y la debilidad del sector inmobiliario. Los inversionistas también siguieron atentos a los efectos que podría tener el incremento de las tensiones geopolíticas sobre las cadenas globales de suministro.
En Corea del Sur, el mercado mostró una recuperación parcial gracias al impulso de Samsung Electronics y otras compañías tecnológicas.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas operan con movimientos mixtos durante las primeras horas de negociación.
- Euro Stoxx 50: leve avance.
- DAX de Alemania: cotiza en terreno negativo.
- CAC 40 de Francia: presenta ligeras ganancias.
- FTSE 100 de Londres: registra un comportamiento estable con sesgo positivo.
Los inversionistas europeos continúan analizando la política monetaria estadounidense, los nuevos resultados empresariales y la evolución de los precios de la energía, factores que siguen determinando el apetito por riesgo en la región.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street anticipan una apertura ligeramente positiva:
- Futuros del Dow Jones: al alza.
- Futuros del S&P 500: con ganancias moderadas.
- Futuros del Nasdaq: lideran las valorizaciones gracias al renovado optimismo sobre el sector de inteligencia artificial.
El mercado continúa procesando la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin modificaciones. Sin embargo, el incremento de los precios del petróleo y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro mantienen vivas las preocupaciones sobre una inflación más persistente.
Los inversionistas también permanecen atentos a los resultados trimestrales de Apple y Amazon, que podrían marcar el rumbo de los mercados tecnológicos durante la jornada.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El mercado petrolero continúa mostrando elevada volatilidad.
Durante la jornada asiática el Brent se ubicó alrededor de US$91 por barril, mientras que el WTI cotizó cerca de US$84 por barril, después del fuerte repunte observado en la sesión anterior.
Los precios siguen incorporando una importante prima de riesgo debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, las amenazas sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y nuevas tensiones en otras rutas estratégicas para el comercio mundial de crudo.
No obstante, la continuidad del transporte de petróleo por algunas rutas ha moderado parcialmente las preocupaciones sobre una interrupción inmediata del suministro global.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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