Fondo Empresarial de la Superservicios no alcanza a cubrir la totalidad de la deuda de Air-e

Tras la intervención de la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos expuso las medidas que ha adoptado para atender la situación financiera de la compañía. Cabe recordar que Air-e acumula deudas que superan $3,3 billones.
No obstante, la entidad indicó que su Fondo Empresarial dispone de hasta $200.000 millones para financiar el pago de obligaciones con agentes del mercado mayorista de energía, además de desembolsos previos por $60.000 millones realizados mediante contratos. En consecuencia, los recursos disponibles en este fondo continúan por debajo de las obligaciones billonarias que mantiene Air-e con sus acreedores.
Air-e es la empresa encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en buena parte de la región Caribe. La compañía fue intervenida por el Gobierno Petro debido a sus dificultades financieras. En 2024, sus deudas con el sector eléctrico ascendían a cerca de $530.000 millones. Sin embargo, tras dos años de intervención, periodo en el que ha tenido seis agentes interventores, las obligaciones con el sector superan $3,3 billones, lo que refleja un incremento cercano a 300 %.
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Esta situación ha generado presiones sobre el sistema eléctrico, ya que las empresas generadoras deben continuar suministrando la energía que Air-e distribuye a los usuarios, pero la compañía no les paga oportunamente. Esto afecta la liquidez de los agentes del mercado y aumenta los riesgos financieros del sector. En medio de este panorama, el Gobierno Petro planteó en junio de 2026 la posibilidad de liquidar la empresa.
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