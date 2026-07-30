Gas a sector industrial estaría garantizado durante el mantenimiento de SPEC; hay avances en almacenamiento de energía

Tras asegurar que el abastecimiento de gas está garantizado para la demanda esencial, que incluye hogares, pequeños comercios, hospitales, refinerías y el sector de gas natural vehicular, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el Gobierno realizará un monitoreo permanente del suministro para el sector industrial mientras avanza el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena, SPEC (Sociedad Portuaria en Cayao).
“Cada hora trae su afán, pero cerca de 95 % del gas para el sector industrial está garantizado. Estamos chequeando cada hora cuál es el requerimiento”, manifestó durante el Foro del Gas 2026, organizado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
Subasta de almacenamiento de energía
Palma también destacó los resultados de la primera subasta de almacenamiento de energía, la cual calificó como exitosa y aseguró que complementará el desarrollo de las energías renovables, especialmente la solar. Según indicó, en el proceso fueron asignados más de 100 megavatios de capacidad.
“Participaron grandes jugadores nacionales e internacionales. Pudo haber sido más. Hay señales de mercado y regulatorias que es necesario definir. Pero se demostró que existe un gran apetito por las energías limpias y por el almacenamiento, que es lo que le daría firmeza a la energía solar”, afirmó.
Agregó que el próximo gobierno podría avanzar en una nueva subasta enfocada específicamente en sistemas de baterías para almacenamiento de energía.
Asimismo, señaló que medidas como el teletrabajo pueden contribuir a reducir la presión sobre el sistema energético en caso de presentarse alertas durante el fenómeno de El Niño. Destacó que Colombia enfrenta simultáneamente un contexto climático complejo y un escenario geopolítico internacional que presiona los mercados energéticos.
“Se están elevando los precios del petróleo, se están elevando los precios de los combustibles y también podrían aumentar los precios de los fertilizantes. Cuando tenemos estos factores externos, como una guerra, y además, un fenómeno climático que no habíamos visto en los últimos 30 años, tenemos que tomar medidas”, concluyó.
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