“La confianza es un capital que se construye entre todos”, ese fue el mensaje principal que compartió María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, durante su participación en la tercera edición de Leadership Forum Bogotá.
En su intervención, la directiva destacó el peso que tiene este concepto en el entorno empresarial y en la promoción del liderazgo, al ser una condición que permite tomar decisiones, invertir y construir equipos en pro del desarrollo. En especial, cuando existe incertidumbre de por medio.
“La confianza facilita la cooperación. Impulsa el desarrollo económico, institucional y social”, señaló Gutiérrez, quien también enfatizó cómo la construcción de este valor se debe dar desde dos pilares: el de la capacidad para cumplir lo que se promete y el de la integridad y el ejemplo.
Partiendo de esa base, también recordó que para materializar ese escenario es necesaria la participación de todos los actores. Eso incluye instituciones capaces y transparentes, empresas que invierten, cumplen y responden, y una ciudadanía que participa y vigila activamente.
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Las cifras detrás de la confianza
Para aterrizar mejor esta idea, la presidenta del Grupo Aval tomó como referencia las cifras asociadas a Colombia. De acuerdo con una encuesta de la OCDE, los indicadores asociados a la confianza de los colombianos han mostrado un deterioro.
Los resultados muestran que la confianza de los colombianos en las instituciones sigue siendo baja. Actualmente, solo el 29 % afirma confiar en ellas, frente al 32 % registrado anteriormente, una cifra que además está por debajo del promedio mundial (40 %). A esto se suma que apenas el 19 % dice participar en las decisiones de los gobiernos o las empresas, cuando antes era el 25 %, y solo el 32 % considera que esas decisiones se toman con base en la mejor evidencia.
En conjunto, estos resultados reflejan un creciente escepticismo de los ciudadanos frente a las instituciones y la toma de decisiones.
En ese sentido, Gutiérrez rescató cómo esto puede llegar a tener repercusiones en temas de ejecución, inversión y dinámica económica. “¿Cuánto puede llegar a costar la desconfianza a un país? Por la desconfianza, muchas veces no se ejecutan proyectos, muchas veces no se invierte y ese costo lo pagamos todos”, indicó.
De la misma manera, enfatizó la brecha que persiste entre las expectativas y el desempeño. Explicó que, aunque las personas confían en la capacidad de las empresas e instituciones para cumplir sus objetivos, mantienen dudas sobre la forma en que están actuando y las decisiones que están tomando.
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Frente a ese panorama, Gutiérrez sostuvo que la confianza debe construirse con una visión de largo plazo y traducirse en acciones concretas. «La confianza necesita una base que sobreviva las coyunturas. Una dirección compartida para pasar de una economía que resiste a una que cree en invertir, producir y crecer con mayor solidez», afirmó.
En ese sentido, aseguró que el liderazgo debe apoyarse en tres decisiones: definir con claridad el rumbo y mantenerlo en el tiempo, construir las soluciones junto con todos los actores desde el inicio y rendir cuentas de manera proactiva, antes de que sean exigidas.
Además, al referirse al contexto económico actual, señaló que, aunque la economía viene creciendo, es indispensable fortalecer un entorno de confianza porque «las soluciones no vienen desde un escritorio o una sala de juntas; se construyen con la gente».
Para seguir la transmisión del Leadership Forum de Valora Analitik, conéctese al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=K3yZQ9TIHYk