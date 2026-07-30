Las inspecciones adelantadas por el Ministerio del Trabajo a las empresas en Colombia se han intensificado durante 2026 como parte de la estrategia de vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, especialmente en lo relacionado con la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral establecida en la Ley 2101 de 2021.
Desde 2022 la cartera laboral ha realizado más de 61.000 visitas de inspección a empresas en diferentes regiones del país. Estos procedimientos pueden efectuarse de manera aleatoria y sin previo aviso, por lo que las organizaciones deben mantener actualizada toda la documentación laboral y garantizar el cumplimiento permanente de las obligaciones previstas en la normativa vigente.
Las irregularidades identificadas durante estas actuaciones pueden dar lugar a sanciones económicas que van desde uno hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), además de eventuales consecuencias operativas y jurídicas para las compañías.
Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, explicó que durante este año el Ministerio del Trabajo ha reforzado las inspecciones con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la contratación de personal, las jornadas laborales, el reconocimiento y pago de horas extras, así como la protección de los derechos de los trabajadores.
«La entidad busca verificar que las empresas estén cumpliendo integralmente la legislación laboral y adoptando adecuadamente los nuevos cambios derivados de la reducción de la jornada laboral. Las visitas se enfocan en aspectos que tienen un impacto directo sobre las condiciones de trabajo», afirmó Grajales.
Entre los principales aspectos que revisan los inspectores se encuentra la correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la existencia y actualización de los contratos laborales, el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y las políticas obligatorias para prevenir el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación y garantizar el derecho a la desconexión laboral.
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De igual forma, las autoridades verifican que las empresas hayan incorporado las obligaciones derivadas de la legislación laboral vigente y que toda la documentación de soporte pueda presentarse de manera inmediata durante el proceso de inspección.
Los incumplimientos más frecuentes detectados en las inspecciones
Según Grupo Soluciones Legales, una proporción significativa de las sanciones impuestas por el Ministerio del Trabajo responde a incumplimientos que pueden prevenirse mediante procesos periódicos de revisión, actualización documental y fortalecimiento de los controles internos.
Entre las irregularidades más recurrentes identificadas por los inspectores figuran la inexistencia de contratos laborales por escrito, Reglamentos Internos de Trabajo desactualizados o inexistentes, deficiencias en la implementación del SG-SST, jornadas laborales que exceden los límites establecidos por la ley, incumplimientos en el pago de horas extras, recargos y trabajo suplementario, así como fallas en la aplicación de la reducción gradual de la jornada laboral.
Grajales señaló que numerosas empresas continúan reaccionando únicamente cuando reciben un requerimiento oficial, una práctica que incrementa el riesgo de enfrentar investigaciones administrativas y procesos sancionatorios que pueden representar un impacto económico considerable.
En ese sentido, recomendó mantener organizada y disponible toda la documentación relacionada con las relaciones laborales, incluyendo los contratos de trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, las políticas corporativas obligatorias y los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asimismo, sugirió realizar auditorías internas de forma periódica, revisar los procedimientos de contratación, actualizar las políticas exigidas por la normatividad, capacitar al personal responsable de la gestión del talento humano y contar con el acompañamiento de especialistas en derecho laboral para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales.
«Muchas empresas todavía reaccionan cuando reciben un requerimiento, pero una multa de esta magnitud puede comprometer seriamente la continuidad del negocio. La prevención siempre resulta menos costosa que corregir incumplimientos cuando ya existe una investigación en curso», concluyó Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales.