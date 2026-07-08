Asofondos alerta por nuevas fallas en Colpensiones a ocho días de traslado pensional

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) manifestó su preocupación por las nuevas fallas que presentan las plataformas digitales de Colpensiones, cuando restan menos de ocho días para que finalice la denominada Oportunidad de Traslado, que vence el próximo 16 de julio.
De acuerdo con el gremio, los inconvenientes tecnológicos se registran después de la contingencia ocasionada por la migración de infraestructura tecnológica adelantada por Colpensiones, que obligó a suspender totalmente los servicios entre el 27 de junio y el 3 de julio.
Aunque la administradora pública informó que la suspensión había finalizado el 30 de junio y que los servicios serían restablecidos gradualmente los días 4 y 5 de julio bajo protocolos técnicos, Asofondos aseguró que los usuarios continúan reportando dificultades para realizar trámites a través de los canales virtuales.
El gremio advirtió que la situación resulta especialmente crítica debido a que varios de los procesos necesarios para ejercer la Oportunidad de Traslado dependen del funcionamiento de las plataformas de Colpensiones.
A corte del 30 de junio, se habían materializado 158.382 traslados entre regímenes y se habían radicado más de 281.000 solicitudes de Doble Asesoría, requisito obligatorio para quienes evalúan cambiar de régimen pensional.
Asofondos recordó que el beneficio estará disponible únicamente hasta el 16 de julio, por lo que cualquier interrupción en los sistemas podría afectar a los afiliados que aún adelantan el proceso.
El gremio precisó que las administradoras privadas Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continúan operando con normalidad y que las dificultades se concentran en la plataforma de Colpensiones.
Ante este panorama, Asofondos hizo un llamado a Colpensiones para solucionar cuanto antes los problemas tecnológicos y garantizar la continuidad del servicio. Asimismo, recomendó a los afiliados que cumplen los requisitos para acogerse a la Oportunidad de Traslado no dejar el trámite para los últimos días, con el fin de evitar contratiempos derivados de las fallas reportadas en la plataforma digi