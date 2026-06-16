Inversión Extranjera Directa en Colombia completa cinco meses cayendo: se redujo casi 30 % entre abril y mayo

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia mostró una caída del 11 % con corte a mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, luego de que la cifra se ubicara en US$3.679 millones, cuando 12 meses atrás superaba los US$4.100 millones.
Según la balanza cambiaria del Banco de la República, en el quinto mes del año ingresaron al país US$659 millones en capital proveniente del exterior, un 14 % menos que en mayo de 2025 (US$771 millones).
De hecho, el dato es 28 % menor al registrado el mes anterior (US$921 millones) y da cuenta de una tendencia de caídas interanuales consecutivas en lo corrido del año, tal como ocurrió en 2025 e incluso en 2024.
El sector de petróleo y minería también exhibió reducciones. El mes pasado, la inversión directa en este rubro fue de US$536 millones, un 3 % menos que en el mismo periodo para 2025 (US$552 millones), incluso fue menor a la de abril de este año por US$205 millones.
Y en el acumulado del año (enero a mayo), el dato sumó US$2.962 millones, un 3 % menos que en 2025 (US$3.040 millones).
Inversión colombiana en el exterior se detuvo
El rubro de inversión colombiana en el exterior, que registra los movimientos de capital de empresas colombianas fuera del país, reveló un retorno de US$231 millones a Colombia en mayo de 2026, a pesar de que hace un año habían salido US$430 millones.
En lo corrido del año los flujos han mostrado un comportamiento disímil, con inversiones a otros países en enero, marzo y abril, mientras febrero y mayo han seguido la dinámica opuesta. Sin embargo, el dato de mayo es cuatro veces más alto que el de febrero (US$52 millones).
Por su parte, las transferencias netas, que incluyen principalmente las remesas, fueron de US$1.371 millones, lo que significó un aumento interanual del 7 %. Incluso el dato fue mayor en un 5 % al visto en abril.
Así, en los cinco primeros meses del año estas suman US$6.628 millones, un 6 % más que lo reportado para el mismo periodo en 2025 (US$6.245 millones).
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