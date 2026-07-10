Fondos de pensiones vuelven a liderar la compra de deuda pública colombiana: así se negociaron los TES en junio

El mercado de deuda pública en Colombia (TES) cerró junio con un dinamismo marcado por el regreso de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el apetito sostenido de los inversionistas extranjeros.
Según el informe de Aval Casa de Bolsa, con cifras del Ministerio de Hacienda, el volumen de negociación alcanzó los $58,7 billones el mes pasado, lo que representa un incremento mensual del 2,61 %.
Solo en junio, las AFP se consolidaron como las mayores compradoras netas de TES, realizando adquisiciones por un total de $5,99 billones. Este movimiento estuvo fuertemente concentrado en títulos denominados en UVR, que sumaron $4,63 billones, mientras que los TES en pesos aportaron $1,36 billones a sus carteras.
Con estas compras, las AFP mantienen el liderazgo del mercado con una participación del 30,44 % del saldo total, equivalente a $237,83 billones.
Los fondos de capital extranjero ocuparon el segundo lugar en compras netas, con $4,63 billones. A diferencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones, los extranjeros volcaron su interés mayoritariamente hacia los TES en pesos ($5,91 billones), mientras que realizaron ventas netas en UVR. Así, su participación en el mercado se sitúa ahora en el 9,78 %.
El podio de compradores lo cerraron los bancos comerciales, con adquisiciones netas de $3,55 billones, impulsadas principalmente por títulos en pesos.
Los mayores vendedores de TES
En la otra cara de la moneda, la fiducia pública encabezó las ventas netas de junio con un total de $1,09 billones. Aquí aparecen los administradores de contratos de recursos públicos. Su actividad se centró en la liquidación de TES en pesos ($1,38 billones), aunque realizó compras marginales en UVR.
Las carteras colectivas fueron las segundas mayores vendedoras, con $992.000 millones, seguidas muy de cerca por el Ministerio de Hacienda, que registró ventas netas por $984.000 millones, principalmente en títulos denominados en UVR.
Para entender la dinámica actual, es necesario recordar el comportamiento de mayo, mes en el que las AFP también habían liderado las compras con $7,46 billones. Sin embargo, el gran protagonista internacional fue el fondo Pimco, que realizó compras masivas por $7 billones.
De hecho, entre enero y mayo, los extranjeros realizaron compras netas por $18,2 billones, y se estima que Pimco fue responsable de aproximadamente $18 billones de ese total. Esta concentración es tal que Bloomberg calcula que Pimco posee cerca del 30 % de la deuda colombiana en manos de internacionales.
Este apetito extranjero, que por primera vez en el año llevó a los internacionales a superar a los fondos de pensiones locales como los mayores acumuladores de deuda, responde a las atractivas tasas de interés de Colombia frente a otros mercados emergentes y a una percepción de mejora en la dinámica fiscal.
No obstante, los analistas mantienen la cautela, pues la alta concentración de la deuda en un solo actor como Pimco podría generar volatilidad si el fondo decide liquidar posiciones a corto plazo.
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