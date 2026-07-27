En un contexto donde la convergencia entre los riesgos físicos, digitales y operacionales redefine las estrategias de protección de gobiernos y empresas, Colombia volverá a convertirse en el principal escenario latinoamericano para la industria de la seguridad. Del 26 al 28 de agosto, Corferias será sede de ESS+ 2026 Feria Internacional de Seguridad, el encuentro que reunirá a más de 16.000 visitantes profesionales, 400 empresas expositoras y representantes de 26 países, consolidándose como la plataforma de negocios, innovación y conocimiento más importante de la región.
Organizada por Corferias, PAFYC e IFEMA Madrid, ESS+ llega en un momento de expansión sin precedentes para la industria. De acuerdo con proyecciones internacionales, el mercado global de la seguridad electrónica pasará de US$65.300 millones en 2024 a más de US$112.200 millones en 2033, impulsado por la inteligencia artificial, la automatización, la analítica avanzada, la ciberseguridad y las tecnologías para ciudades inteligentes.
Durante más de tres décadas, ESS+ ha acompañado la evolución del sector, convirtiéndose en el puente que conecta a fabricantes, integradores, distribuidores, desarrolladores tecnológicos, organismos gubernamentales y grandes usuarios finales de América Latina. Hoy es el escenario donde convergen las soluciones que protegerán la infraestructura crítica, las organizaciones, las ciudades y los ciudadanos del futuro.
«La seguridad dejó de ser un componente operativo para convertirse en un factor estratégico para la competitividad, la continuidad de los negocios y el desarrollo de las ciudades. ESS+ reúne a quienes están liderando esa transformación y ofrece un espacio donde la innovación se convierte en soluciones concretas para los desafíos actuales de la región», afirma Patricia Acosta, directora de la Feria Internacional de Seguridad ESS+.
ESS+ 2026 combinará cuatro grandes componentes que fortalecen su propuesta de valor:
- Exhibición tecnológica: lanzamiento de soluciones, demostraciones en vivo y tecnologías de última generación para videovigilancia, inteligencia artificial, analítica de video, control de acceso, ciberseguridad, protección contra incendios, automatización, drones, IoT, infraestructura crítica, seguridad industrial y protección personal.
- Agenda académica internacional: un espacio para el análisis de las tendencias que están transformando la seguridad pública y privada, con la participación de autoridades gubernamentales, líderes empresariales, expertos internacionales y representantes de los principales sectores económicos.
- Rueda Internacional de Negocios: encuentros estratégicos entre fabricantes, compradores, distribuidores e integradores para impulsar alianzas comerciales y nuevos proyectos en América Latina.
- Networking Ejecutivo: espacios diseñados para fortalecer relaciones, compartir experiencias y generar oportunidades de colaboración entre los principales actores de la industria.
Una agenda académica que aborda los grandes desafíos de la seguridad
Además de la exhibición comercial, ESS+ 2026 ofrecerá un programa académico que reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los retos que hoy enfrentan las ciudades, las organizaciones y las infraestructuras críticas.
Entre los principales foros se destacan:
- Foro Latinoamericano de Ciudades Seguras
- Foro de Infraestructuras Críticas
- Foro de Seguridad Corporativa
Colombia, un hub regional para la seguridad
La ubicación estratégica del país, su conectividad aérea, el crecimiento de su ecosistema tecnológico y su capacidad para atraer compradores internacionales han consolidado a Colombia como uno de los principales centros de negocios para la industria de la seguridad en América Latina.
ESS+ representa esa posición de liderazgo al reunir en un solo escenario a fabricantes globales, desarrolladores tecnológicos, integradores, distribuidores, entidades gubernamentales y responsables de la toma de decisiones que impulsan la modernización de los sistemas de seguridad en la región.
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Durante tres días, Bogotá será el punto de encuentro donde convergerán la innovación, el conocimiento y los negocios para construir una industria más inteligente, conectada y preparada para enfrentar los desafíos del futuro.
ESS+ 2026 se realizará del 26 al 28 de agosto en Corferias, Bogotá, ocupando los pabellones 11 al 1G. Los interesados en asistir, participar como expositor o conocer la programación académica podrán consultar toda la información en www.securityfaircolombia.com.