A junio de 2026, el saldo de la deuda pública bruta en Colombia se ubicó en $1.167,2 billones brutos, lo que equivale al 60,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año, según información del Ministerio de Hacienda.
El indicador, que calcula el tamaño de la deuda en relación con la economía, fue ligeramente inferior el mes pasado al reportado en mayo (60,6 %). De hecho, se trata del segundo mes consecutivo en que se ven disminuciones, pues en abril había sido del 61,2 %.
En el valor nominal también se observa una pequeña contracción de $2.633 millones frente a los $1.169,4 billones brutos de mayo. Sin embargo, cuando se compara con el mismo periodo en 2025 se evidencia un incremento del 7 %, producto de un aumento de $76,4 billones.
“Mientras avanza el debate fiscal, la deuda del Gobierno Nacional sigue aumentando, creció en más de $362,3 billones desde agosto de 2022. ¿Y los $100 billones menos? Más deuda hoy significa menos espacio fiscal mañana”, escribió en su cuenta de X el analista Diego Montañez-Herrera.
Vale la pena recordar que la deuda pública viene mostrando una tendencia alcista desde mediados de 2023, producto de la cual ha registrado hitos como la superación del techo de $1.200 billones en enero de este año y su registro máximo desde el inicio de la serie en 2001 un mes después ($1.238 billones). Esto a pesar de que el ancla fiscal es del 55 % del PIB.
Deuda interna sigue reemplazando la externa
LEl Banco de Occidente señaló que el incremento de la deuda pública en junio estuvo explicado principalmente por un mayor endeudamiento interno, mientras que el servicio de la deuda continúa ganando participación dentro del presupuesto, lo que reduce el margen para financiar otras prioridades de gasto y mantiene los retos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Los datos más recientes del MinHacienda muestran que la deuda interna, que se compone de TES de corto y largo plazo y otros bonos, sigue en aumento a junio y ya equivale al 77,1 % del total, producto de un monto de $899,7 billones (46,6 % del PIB), esto es un 21,3 % más que el año anterior; de hecho, es $18,1 billones más alta que la de mayo.
Por su parte, la deuda externa (menos del 23 % del total) se redujo hasta $267,4 billones (13,9 % del PIB) en el sexto mes del año, un nivel que no se veía desde septiembre de 2021. De hecho, la cifra es 23,4 % menor que la de 2025 y se mantiene $20,7 billones por debajo de la del mes anterior.
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