Con corte a enero de 2026, el saldo de la deuda del Gobierno colombiano se ubicó en $1.205,7 billones, lo que equivale al 65 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año, una participación que no se registraba desde la pandemia.
Además, es la primera vez en la historia que el indicador supera los $1.200 billones desde el inicio de la serie en 2001, confirmando la tendencia alcista advertida desde mediados de 2023.
“La deuda de enero está en un nivel comparable al de pandemia, sin pandemia; creció $174,2 billones en un año y $400,8 billones desde agosto de 2022. El punto de partida fiscal 2026 es exigente”, destacó el analista Diego Montañez-Herrera.
Según información del Ministerio de Hacienda, la cifra aumentó un 1 % en un mes, respecto a los $1.192 billones de diciembre de 2025 y es 16,9 % superior a la del año anterior ($1.031 billones).
De hecho, desde julio de 2024, la deuda pública del Gobierno ha mostrado variaciones interanuales al alza de doble dígito todos los meses, con un máximo de 21,2 % en septiembre de 2025 ($1.175,2 billones).
Particularmente la deuda interna, que se compone de TES de corto y largo plazo y otros bonos, y equivale al 70 % del total, está en máximos históricos, pues cerró el año en $840,9 billones (45,4 % del PIB).
La deuda externa también repuntó ligeramente hacia $364 billones (19,7 % del PIB), un nivel que no se veía desde octubre del año pasado.
El año pasado, la deuda pública cerró con una participación del 64,7 % del PIB y una cifra en pesos récord ($1.192 billones). De hecho, creció un 16,7 % en el último mes de 2025.
