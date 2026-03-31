Deuda pública en Colombia vuelve a tocar máximo histórico: solo en febrero se sumaron $32 billones

A febrero de 2026, el saldo de la deuda pública en Colombia se ubicó en $1.238,2 billones, lo que equivale al 62,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año, un nuevo máximo histórico en términos monetarios.
Vale la pena recordar que en enero de este año el indicador superó los $1.200 billones por primera vez desde el inicio de la serie en 2001, confirmando la tendencia alcista que se mantiene desde mediados de 2023.
La cifra de endeudamiento del Gobierno aumentó en $203 billones en un año, lo que equivale a un 19,6 % adicional. Además, respecto al mes anterior, se incrementó un 2,7 %, por cuenta de $32,4 billones de más, según información del Ministerio de Hacienda.
El investigador de la Universidad Eafit, Diego Montañez-Herrera, señaló que la deuda pública ha crecido $433 billones desde agosto de 2022. Por su parte, el economista Mario Fernando Cruz, quien ha trabajado en gremios como Fasecolda y Acemi, dijo que esta cifra equivale a la deuda histórica que tenía la Nación hasta mayo 2018.
Montañez-Herrera, cuestionó al director de Crédito Público, Javier Cuéllar, quien ha argumentado que la deuda bruta incluye la contribución de los activos que podrían venderse o liquidarse para reducir el endeudamiento y ha sugerido revisar la deuda neta, que es inferior en unos $100 billones.
“El punto no es solo el stock, sino el ritmo de acumulación reciente ¿Dónde está la ‘sorpresa’ en la deuda bruta que el señor Cuellar dijo?”, señaló en su cuenta de X.
Deuda interna sigue registrando máximos
Particularmente la deuda interna, que se compone de TES de corto y largo plazo y otros bonos, y equivale a casi el 70 % del total, sigue marcando máximos históricos, pues ya va en $865,4 billones (44 % del PIB), esto es un 23,3 % más que el año anterior y un 2,9 % más que en enero.
La deuda externa también repuntó hacia $372,8 billones (18,9 % del PIB), un nivel que no se veía desde febrero de 2023. Para este caso la cifra es 11,8 % más alta que la de 2025 y supera en 2,2 % la del mes anterior.
El año pasado, la deuda pública cerró con una participación del 64,7 % del PIB y una cifra en pesos récord ($1.192 billones). De hecho, creció un 16,7 % en el último mes de 2025.
Desde julio de 2024, el indicador ha mostrado variaciones interanuales al alza de doble dígito todos los meses, con un máximo de 21,2 % en septiembre de 2025 ($1.175,2 billones).
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