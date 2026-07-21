CARF: Déficit fiscal de Colombia se deteriora a mayo, mientras se dispara gasto en deuda

El déficit total acumulado a mayo de 2026 se situó en un 2,5 % del PIB, lo que representa un deterioro del 0,2 % respecto al mes anterior, según el más reciente informe de seguimiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
A pesar de este retroceso mensual, la cifra es 0,6 % menor a la registrada en el mismo periodo de 2025. Por su parte, el déficit primario, que no incluye el pago de intereses, logró una leve corrección, ubicándose en el 0,4 % del PIB.
En cuanto a los ingresos, el recaudo bruto acumulado a mayo alcanzó los $139,3 billones, lo que representa un incremento del 9,4 % nominal frente al año anterior. Sin embargo, el recaudo neto se ubicó en $128,8 billones (+10,7 %) esto es $157.000 millones por debajo de la meta establecida por la DIAN.
Por otro lado, el gasto fiscal total acumulado a mayo representó el 9,9 % del PIB, mientras que el gasto primario fue del 8,3 % del PIB.
Una de las cifras más preocupantes para el CARF es el costo de la deuda: el gasto por intereses representó el 29,6 % de los ingresos tributarios, un nivel superior al promedio histórico para mayo, que suele ser del 22,7 %.
Además, el informe del CARF destaca una transformación importante en la estructura de la deuda nacional. La financiación externa alcanzó su nivel más bajo desde 2014, representando apenas el 24,6 % del total de la cifra bruta en mayo.
Esta reducción se atribuye principalmente al pago anticipado de la última porción del TRS y a la disminución en el saldo de bonos externos.
En contraste, la financiación interna de corto plazo (TCO y pagarés) continúa en niveles elevados, a pesar de haber perdido algo de participación recientemente.
En mayo, este tipo de deuda representó el 17,2 % de la deuda bruta interna, cifra que supera con creces el promedio del 12,2 % observado en los últimos cinco años.
Gasto del gobierno continúa en aumento
Los datos preliminares a junio de 2026 muestran que el gasto fiscal total acumulado subió al 12,2 % del PIB y el primario al 10,1 %. Además, la ejecución de las obligaciones del Presupuesto General de la Nación alcanzó el 41,3 % de las apropiaciones, nivel que es 3,6 puntos porcentuales (pp) superior al observado el año anterior.
Finalmente, el CARF reportó una mejora en la liquidez de la caja. Por primera vez en 18 meses, el saldo de la Dirección del Tesoro Nacional en pesos se ubicó por encima de sus mínimos históricos, cerrando junio con una posición total de $20,1 billones.
No obstante, este nivel de caja sigue estando por debajo del promedio histórico de $26,4 billones registrado desde 2014. En el mercado de deuda, los títulos TES registraron valorizaciones, con tasas que han caído en promedio 240 puntos básicos (pb) desde sus máximos de mediados de mayo.
—