Abelardo de la Espriella nombra a Ricardo Torres Castro como nuevo director del SENA

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ricardo Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Torres Castro es fraile dominico, miembro de la Orden de Predicadores (OP) de la Iglesia católica.
El nuevo director cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico y administrativo. Ha sido rector, decano, profesor, investigador y miembro de juntas directivas, además de desarrollar labores sociales y de defensa de los derechos humanos en regiones como el Catatumbo.
En el plano académico es licenciado en filosofía y bachiller en teología. También posee una maestría en negocios internacionales y marketing estratégico, una maestría en administración y es candidato a doctor en administración.
Entre 2017 y 2023 se desempeñó como rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, donde posteriormente ocupó el cargo de decano de la división de ciencias de la salud. Más recientemente fue asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria.
Su experiencia también incluye participación en las Juntas Directivas de empresas como Opain y Almagrario Logistics. Además, es autor de publicaciones académicas, conferencista e investigador, y fue condecorado por el Congreso de la República con la Orden en grado Comendador.
Dentro de sus tareas está fortalecer la formación de los aprendices, modernizar la infraestructura física y tecnológica de la entidad y consolidar su internacionalización.