Recaudo tributario a mayo creció casi 10 % y superó las metas de la DIAN y el CARF

Entre enero y mayo de 2026, la DIAN recaudó $139,26 billones en impuestos, una cifra que es 9,4 % superior a la registrada un año atrás ($127,28 billones), según el más reciente informe mensual de la entidad.
El resultado superó la proyección mensual que elabora la DIAN en base con el ciclo económico histórico en $260.000 millones. Incluso, sobrepasó por $460.000 millones la estimación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
El director de la entidad, Carlos Betancourt, había revelado esta cifra el pasado 18 de junio en entrevista con Valora Analitik. En ese espacio, el funcionario destacó que la entidad cumplió su meta interna al 100,2 %, aunque reconoció que estas cifras se están alcanzando «muy al ras» debido a una inercia de sobreestimación de cifras que se arrastra desde hace tres años.
La meta del Gobierno para este año es que se obtenga un ingreso acumulado de $289,9 billones netos, según lo consignado por la entidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026, documento que ajustó la proyección a la baja. El acumulado a mayo equivale al 44 % de este valor.
Los casi $140 billones reportados por la DIAN al quinto mes del año equivalen al 7,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, según la proyección del Banco de la República, que anticipó que el valor agregado de la economía superaría los $1.900 billones. El MinHacienda espera que en diciembre su participación llegue al 14,5 %.
Así se ha comportado el recaudo tributario por impuestos
En lo corrido del año hasta mayo, el recaudo tributario ha mostrado cada mes un comportamiento positivo en el acumulado cuando se compara con 2025, con variaciones anuales de hasta dos dígitos.
El mayor aporte del recaudo en lo corrido del año proviene de la retención en la fuente a título de renta, que le dejó al Estado un ingreso de más de $50,2 billones (36,1 % del total), seguido del IVA, con $35,7 billones (25,6 %).
Estos impuestos fueron los que más crecieron cuando se comparan con lo registrado en el mismo periodo en 2025, con variaciones del 22,6 % en el caso de retención y del 14,6 % en las ventas. Por el contrario, los impuestos de aduanas (-1,17 %) y renta (-18,43 %) vieron disminuir su recaudo.
Así mismo, mientras los tributos asociados a la actividad económica interna participaron con el 85,7 % ($119,3 billones), los asociados al comercio exterior recaudaron $19,8 billones (14,3 %).
La entidad también destacó que las acciones implementadas por las dependencias misionales de la DIAN permitieron alcanzar un recaudo que superó los $32 billones, resultado, las estrategias de facilitación y control de la entidad.
La mayor parte provino de la recuperación de cartera, que aportó $13,3 billones que corresponden al 45,1 %, y de las acciones de facilitación y control de la entidad, con $18,7 billones que son el 58,8 % de lo recaudado.
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