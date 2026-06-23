Déficit fiscal de Colombia se moderó a abril, pero sigue en niveles récord

El déficit fiscal de Colombia superó los $45,1 billones entre enero y abril de 2026, lo que significa que la diferencia entre ingresos y gastos públicos equivale al 2,2 % del PIB, según el Ministerio de Hacienda.
Aunque la cifra que es inferior a la reportada en el mismo periodo en 2025 (2,8 %), uno de los años más críticos en las finanzas públicas, superó la del periodo de pandemia (1,1 % en 2020 y 1,7 % en 2021) y está por encima del promedio de la última década (1,3 %).
La publicación del balance fiscal tiene lugar cada mes en la tercera semana y sale con un rezago de 45 días. Sin embargo, el MinHacienda no publicó los datos correspondientes a marzo sino hasta este martes, cuando ya se habían acumulado con los de abril.
Con la divulgación fue posible confirmar que, a marzo, el indicador acumulaba $36 billones, los cuales equivalen al 1,7 % del PIB. Como solo en abril, el desbalance entre ingresos y gastos alcanzó el segundo valor más alto del año ($9 billones o 0,5 % del PIB), la brecha en lo corrido de 2026 se amplió.
Detalle de ingresos y gastos
Aunque los ingresos del Gobierno fueron superiores a $113 billones entre enero y abril de este año, un 9,8 % más que en 2025 ($103 billones), el aumento del déficit fiscal se explica porque los gastos en el mismo periodo los superaron, pues se ubicaron en $158 billones y crecieron en un 2,7 % frente al periodo previo ($154 billones).
La brecha es más notoria cuando se revisan las cifras en relación con el PIB, con un ingreso del 5,6 % y un gasto del 7,8 %, proporciones superiores a las registradas el año pasado.
Al respecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) destacó que el recaudo bruto acumulado a abril 2026 fue $103,9 billones, 9,8 % por encima del visto en el mismo periodo en 2025 (3,8 % en términos reales). El resultado estuvo jalonado por los impuestos de IVA (13 %) y renta (12,3 %), aunque en general se ha visto una recuperación de la dinámica, con la mayoría de los impuestos superando la meta de crecimiento anual (7,1 %). Estos datos no solo son consistentes con el Plan Financiero de 2026, sino también con la meta de la DIAN.
El organismo también reveló que, a mayo, el gasto fiscal total acumulado representó el 10,2 % del PIB y el primario llegó al 8,2 % del PIB. Los gastos total y primario fueron 0,1 % del PIB y 0,3 % del PIB inferiores al nivel de mayo de 2025, respectivamente.
Frente al promedio 2022-2025, las cifras al quinto mes del año fueron superiores en 1,2 % del PIB en el gasto total y en 0,8 % del PIB en el gasto primario.
Finalmente, el CARF señaló que, en mayo, la caja en pesos aumentó $8,7 billones frente a abril y se ubicó en $16,4 billones, esto es $22,4 billones por debajo del promedio histórico (2014-2025) para ese mes. Además, la posición de liquidez total en pesos (sumando el saldo de portafolio de TES de la Nación) ascendió a $19,3 billones en mayo, desde los $9,7 billones en abril.
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