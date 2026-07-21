Gobierno De la Espriella puede tumbar la tributaria de Petro el 7 de agosto; existen pocas probabilidades de que pase en el Congreso

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó su último proyecto de reforma tributaria. El documento fue radicado este martes 21 de julio de 2026, a menos de un mes de que concluya el mandato presidencial, que tiene como fecha límite el 7 de agosto.
Con base en lo mencionado por algunos miembros del Congreso de Colombia, el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella podrá retirar el proyecto o modificarlo.
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, expresó que hay pocas posibilidades de que la iniciativa culmine con éxito en el legislativo. Adicionó que el incremento del IVA a la gasolina llevaría a tener precios más altos de este combustible.
“No diría que no hay consenso en el Congreso, porque apenas se instaló ayer (20 de julio). Pero vería pocas probabilidades de éxito de un gobierno que termina para que se le apruebe una reforma tributaria. Por el contrario, estaríamos mejor a ver qué tipo de reforma estructural con el nuevo gobierno se puede planear y sacar adelante”, mencionó.
El congresista añadió que este proyecto no torpedea o afecta la gestión del nuevo Gobierno de De la Espriella. Incluso, explicó que este puede solicitar suspender su estudio, ya que para el 7 de agosto es poco probable que haya habido ponencia para la nueva tributaria.
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En cuanto a si las modificaciones que el nuevo gobierno puede implementar en el proyecto presentado, por ejemplo, la baja de impuestos, Pérez dijo que es más fácil que el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presente otra iniciativa en lugar de tratar de transformar la del Gobierno Petro.