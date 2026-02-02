David Vélez, el colombiano fundador del neobanco Nubank, reveló lo que será la ruta de inicio de operaciones en el mercado de Estados Unidos una vez que el regulador aprobó la licencia bancaria en tan solo cuatro meses.
De acuerdo con el banquero, la diferencia que ofrecerá Nubank en el mercado estadounidense es que su forma de entender el crédito es funcional tanto para el ciudadano que ya está bancarizado como para el que no lo está. Para el bancarizado, es ofrecerle un costo operacional bajo que apuntala productos más baratos o con mayor rentabilidad; y para los no bancarizados es ofrecerles un producto que nunca nadie les ofreció.
“Estados Unidos es el 50 % del mercado de servicios financieros del mundo, solo los estados de Texas y Florida ya superaron a Brasil en tamaño del PIB, es una oportunidad gigantesca en términos de tamaño de mercado. Cuando uno entra en diferentes nichos de mercado hay muchas partes que están muy mal servidas en servicios financieros, con comisiones muy altas y en donde el concepto de cuenta remunerada no se conoce, muchos americanos tienen sus ahorros en bancos que les paga 0 % de interés”, agregó.
Los servicios que ofrecerá Nubank en Estados Unidos
Y dijo, además, que ve oportunidad para Nubank en crédito usando tecnología con una ruta parecida a la que tuvieron en los tres primeros países, así como una oportunidad en depósitos, en remunerar esos depósitos.
Sobre la fecha de inicio de operaciones, Vélez le dijo a Valora Analitik: “Ya veremos, estamos trabajando en eso”.
Se mostró positivo por la aprobación de la licencia bancaria en solo cuatro meses y por lo que será competir en un mercado en el que los bancos están concentrados en pocas marcas y no ofrecen opciones como las cuentas remuneradas que han sido uno de los principales disruptores entre los servicios bancarios de Nubank en los mercados donde opera hoy (Brasil, México y Colombia).
“Nosotros llegamos con un track récord de 127 millones, con un negocio que es rentable, que es regulado en varios países, esto se trata de desafiarnos con los bancos más grandes del mundo que son los americanos, pero tenemos ventajas competitivas como el costo operacional tan bajo, la capacidad de analítica de dar crédito en un modelo 100 % digital que también debería funcionar en Estados Unidos para jugar en las grandes ligas”, dijo David Vélez en un encuentro con medios en Medellín.
Millonaria inversión de Nubank para iniciar operaciones en EE. UU.
Vélez, quien hace parte de la lista de los empresarios más ricos de Colombia desde hace varios años, reveló que en Estados Unidos “solo la primera inversión para capitalizar el banco estamos invirtiendo US$500 millones, eso requiere una fortaleza que hace cuatro años no teníamos, pero estamos en un momento en el que estamos generando muchísima rentabilidad porque en nuestro tercer trimestre generamos US$800 millones en rentabilidad, entonces con seis o siete semanas de operación podemos fondear el tiquete de entrada”.
“Pocas fintechs globales están generando esa capacidad financiera, no es un mercado que va a ser fácil, necesita un talento muy capaz, pero nosotros nos hemos visto desde el principio como una empresa global”, aseveró el empresario de origen antioqueño.
Concluyó diciendo que para los próximos 10 años la entrada de Nubank en Estados Unidos “es una gran oportunidad para nosotros”.
Subitán tasas de interés en las cuentas de ahorro usando las ‘Cajitas’
El CEO del neobanco más grande del mundo reconoció que tener más altas en dos de sus tres mercados de operación (Colombia con 10,25 % y Brasil con 15 %) es un contexto menos favorable.
Eso, dijo, genera que el cliente pague intereses más altos lo cual es un freno a la economía y frena la demanda y el consumo.
Con eso en mente, David Vélez aseguró que en el caso de Colombia se anunciará pronto un aumento en las tasas que se entregan a los ahorradores que usan las “Cajitas”.
No reveló en cuanto subirán las tasas para las cuentas remuneradas, pero sí se espera que sea un aumento considerable tomando como referencia que la tasa de intervención del Banco de la República de Colombia se elevó de 9,25 % a 10,25 %.
Pero, en el otro frente, explicó que por el límite vigente de la tasa de usura van a tener que contraer la capacidad para otorgar crédito dependiendo del perfil del cliente.