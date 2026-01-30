Nu Colombia (Nubank) pagará más intereses por ahorrar en sus ‘Cajitas’ tras subida de tasas del BanRep

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, afirmó que subirá la tasa de sus productos de captación, como son sus “Cajitas”, tras el aumento de la tasa de interés del Banco de la República este viernes, que pasó de 9,25 % a 10,25%.
Este movimiento podría darse en cuestión de días.
La líder de Nu en Colombia explicó que “en marzo del año pasado lanzamos nuestros CDT. El año pasado nosotros teníamos tasas muy altas y el resto del sector las tenía muy bajitas, tanto en tasas líquidas como en CDT”, dijo la ejecutiva.
Añadió que: “Si uno mira a enero este año, todo el sector ha subido las tasas, los bancos incumbentes y también las fintech les ha tocado elevar su vara para competir con nuestros depósitos. Nosotros logramos construir una base de depósitos muy rápido”.
Al explicar el efecto de la decisión del banco central de Colombia, Torres anunció que “el Banco de la Repáublica sube tasas hoy, pues, vamos a subir tasas”.
