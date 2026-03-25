Nubank revela expectativas en EE. UU. tras recibir licencia bancaria; analiza llegar a más países en la región

El CEO de Nubank, David Vélez, aseguró que Estados Unidos se ha convertido en un mercado clave para la expansión de la compañía, debido a su estabilidad macroeconómica y el tamaño de su sistema financiero.
Según explicó, hacer negocios en ese país resulta más sencillo que en América Latina, en la medida en que ofrece mayor estabilidad política y económica, incluso en escenarios de volatilidad reciente. A esto se suma la fortaleza del dólar frente a las monedas de la región.
Vélez destacó además el peso de la población hispana en la economía estadounidense, al señalar que el PIB de los cerca de 70 millones de hispanos ya supera al de Brasil. En esa línea, mencionó que economías como Texas son más grandes que ese país y que California se ubica como la sexta economía del mundo, con perspectivas de seguir creciendo.
El directivo también subrayó, en entrevista con La República, que el 90 % del crecimiento demográfico en Estados Unidos en los próximos años provendría de la población hispana, lo que refuerza la visión del país como un mercado “multilatino”, pero con mayor capacidad económica.
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Tamaño del mercado y regulación impulsan la decisión
En cuanto a la estrategia de expansión, Vélez explicó que la priorización de Estados Unidos frente a otros mercados responde principalmente a su tamaño, al representar cerca de la mitad del sistema financiero global.
Sobre otros mercados, indicó que Argentina ha sido analizado en varias ocasiones e incluso estuvo cerca de convertirse en un destino de expansión, pero la inestabilidad económica llevó a aplazar la decisión. No obstante, aseguró que sigue siendo un mercado atractivo a futuro.
En el caso de Europa, Vélez señaló que, aunque se trata de una economía relevante, presenta mayores barreras de entrada por su nivel de regulación y menores incentivos para nuevos competidores.
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Finalmente, el CEO de Nubank resaltó que, pese al enfoque en Estados Unidos, América Latina mantiene un alto potencial de crecimiento. En países como Brasil, México y Colombia, aún existe espacio para expandir la participación en el sistema financiero, especialmente en segmentos donde la penetración sigue siendo baja.
Como ejemplo, mencionó que en Brasil la entidad alcanza a más del 60 % de la población, pero solo captura cerca del 6 % de las utilidades del sistema financiero, lo que evidencia el margen de crecimiento que todavía tiene la compañía en la región.
Consejos al próximo gobierno de Colombia
En medio del proceso electoral que vive Colombia para elegir al próximo presidente del país, Vélez dijo en La República que le recomienda a la administración que llegue apostar por el sector privado y el emprendimiento.
“Ese es el motor de las economías que han logrado crecer y reducir la pobreza”, dijo.
Indicó que los modelos exitosos son los que ¿fortalecen al sector privado, mientras que “los modelos con exceso de regulación y un Estado demasiado grande no han mostrado buenos resultados”.