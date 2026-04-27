Dólar en Colombia se dispara $84 y cierra en $3.641, su cifra más alta en dos semanas; ETF de TES se desvalorizó

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy un repunte de $84, cerrando la jornada en $3.641. Tras haber iniciado en $3.550 (su nivel mínimo del día), la divisa escaló con fuerza ante el deterioro del panorama geopolítico movimientos estratégicos de deuda local.
El máximo de la sesión alcanzó los $3.663, rompiendo la tendencia de consolidación bajista que venía mostrando el peso colombiano. Este salto ocurrió a pesar de la estabilidad del índice DXY, que operó en 98,46 puntos (-0,07 %), evidenciando que las presiones de hoy fueron específicas por el riesgo de suministro energético y factores internos.
El dólar en Colombia ha salido de su zona de confort de los $3.550-$3.600 impulsado por el «shock» diplomático de Islamabad. Credicorp Capital recordó que la semana pasada, la tasa de cambio mantuvo una tendencia bajista y de consolidación, reflejando una apreciación sostenida del peso colombiano.
Si persiste la retórica de bloqueo total en Ormuz, el dólar podría buscar la resistencia de los $3.680. Sin embargo, la entrada de compradores que menciona JP Tactical Trading sugiere que el mercado está redefiniendo su piso táctico ante un escenario de conflicto prolongado.
Trump suspende negociaciones y el petróleo vuelve a subir
El optimismo diplomático del cierre de la semana pasada se evaporó este lunes tras confirmarse el estancamiento de los diálogos en Islamabad.
El presidente Donald Trump canceló el viaje de sus enviados especiales (Steve Witkoff y Jared Kushner) a Pakistán, afirmando que Irán debe «llamar por teléfono si desea negociar», lo que el mercado interpretó como un colapso del proceso de paz.
Teherán rechazó ceder ante la presión de Washington y ha condicionado la reapertura del Estrecho de Ormuz al cese total de bombardeos, lo que consolida la crisis de suministro más severa de la historia según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Ante el colapso con EE. UU., el canciller iraní Abbas Araghchi se reunió en San Petersburgo con Vladimir Putin para coordinar estrategias de seguridad marítima y defensa.
La parálisis diplomática reactivó la prima de riesgo agresiva en los mercados de energía. El barril Brent escaló a US$101,91 (+2,80 %) y el WTI a US$96,68 (+2,42 %).
Los inversionistas han incorporado el escenario de una «guerra larga» tras el fracaso de la mediación de Pakistán, lo que mantiene el crudo en niveles de tres dígitos a pesar de los esfuerzos internacionales por estabilizar la oferta.
Recompra de deuda en Colombia mueve el dólar
En Colombia, el Gobierno Nacional ejecutó una operación de recompra de deuda por US$4.400 millones, una movida estratégica semanas antes de las elecciones que generó flujos masivos en el mercado cambiario y presionó la demanda de dólares.
Además, una encuesta reveló las predicciones de voto de los colombianos para la Presidencia, que favorecen a Iván Cepeda, con una probabilidad del 36 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 21 % y Paloma Valencia con 13 %, según la más reciente medición de la firma GAD3.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una desvalorización del 1,44 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,993 % desde los 13,731 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,911 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,470 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,800 %; la jornada anterior en 12,525 %.
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